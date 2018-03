Naša najseksi tenisačica pokazala utegnuto tijelo na plaži, ali njena majka fotografiju ne odobrava: Daj budi malo solidarna! Misli na mamu...

'Možda nije najbolja, ali je svakako najzgodnija tenisačica na svijetu!', riječi su fanova Jane Fett, mlade teniske zvijezde koja je uz to i naše gore list. Lijepa plavuša rođena je Zagrepčanka, ali je do završetka osnovne škole živjela u Vrbovcu, pa se stanovnici oba grada 'otimaju' za nju.



A kako i ne bi kad Jana, uz talent, iz dana u dan pokazuje i sve zanosniju figuru koja joj je i donijela titulu jedne od zgodnijih tenisačica svijeta. Posljednja njena objava, iz Acapulca, privukla je i one koji za nju nisu znali, pa su njen profil na Instagramu preplavili brojni komplimenti novopridošlih pratitelja.



"Tijelo bi ti trebalo biti ilegalno" i "Vau, seksi", samo su neki od komentara oduševljene ekipe.

#beachy 🌊 A post shared by Jana (@janafett) on Mar 4, 2018 at 9:30am PST



Jana je pozirala u crnome kupaćem kostimu u plićaku, ali ni valovi nisu mogli pokriti njenu figuru. Ima i mišiće i obline, pa je čisti dokaz da se i to može. Kako? Trening i majka priroda u kombinaciji. A kad smo već kod majke...



Janina mama, naime, jedina je u broju pustih komentatora koja fotku nije 'odobrila'. Dok joj se kćer bućka na meksičkim plažama, Ana Fett se smrzava u Hrvatskoj.



"E, Janko moj, a ja tu na minus 15. Kaj ti nije žao. Daj budi malo solidarna. Misli na mamu. Kiss", nabila je kćeri grižnju savjest gospođa Ana jednim jedinim komentarom.