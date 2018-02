Robert Kurbaša razočaran što zbog svojih svjetonazora nailazi na 'zatvorena vrata': 'Ako si Hrvat i katolik, odmah si zatucani ustaša!'

Glumac Robert Kurbaša bacio se na proizvodnju krunica, a osim toga pred njim je i kandidatura za ravnatelja Dramskog kazališta 'Gavella'. Svestrani Splićanin uz to priprema i predstavu o hrvatskom emigrantu Zvonku Bušiću.



Uza sve što ga trenutno okupira, krunice su mu najvažniji 'kreativni izazov'. Kako je čest posjetitelj marijanskih svetišta, osjetio je duhovni poziv za vlastite 'kreacije', pa je nedavno predstavio i svoju izložbu. Njegove krunice mogli su vidjeti svi zainteresirani naedavno u zagrebačkome hotelu Palace.



Ponosni Kurbaša povodom izložbe za Gloriju je otkrio koliko mu znači duhovnost, te s kojim se preprekama zbog toga suočava.



"Danas, u resoru scenskih umjetnika, ako si Hrvat, voliš domovinu i deklariraš se kao katolik, odmah si zatucani ustaša. To je veliki problem", otvoreno je rekao splitski glumac.



"Tražio sam angažman u zagrebačkom HNK, ali naišao sam na zatvorena vrata. Ne zamjeram tim ljudima. Oni imaju svoj svjetonazor iako je to po meni jedna vrsta isključivosti. Ne želim se razračunavati preko novina", dodao je.



Svemu tome unatoč, tvrdi kako će se i dalje boriti protiv predrasuda: "Veliki sam borac i borit ću se do kraja za svoje pravo na rad. Imam predivnu obitelj koja me u tome podupire i daje mi snagu da izdržim. Već devet godina sm slobodnjak, što nije lako ni jednostavno, ali stalno nešto radim", rekao je Kurbaša.