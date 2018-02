Nives pokazala bujnu pozadinu u kupaćem, pa se nasukala na komentar: A da se baciš na trening, draga? Da te ne zamijene za kita ovo ljeto...

Iako su mnogi zauzeti uživanjem u zimskim radostima, neke naše zvijezde bacile su se na odbrojavanje dana do ljeta, a to iščekivanje pokušavaju prekratiti kopanjem po fotografijama s plaže.



Kad se nađe koja neobjavljena, a što drugo nego ju podijeliti na Instagramu? Ako je dobra, naravno, i pokazuje sve što treba. A posljednja kojom se pohvalila Nives Celzijus zadovoljava sve kriterije.



Na njoj Nives pozira s leđa i pokazuje bujnu poznadinu u bijelom kupaćem kostimu. 'Sad bih bila ovdje...', napisala je, a svi su se naravno složili da bi i oni, rado, ali s njom.



Među oduševljenima viđenim našao se i jedan otrovni komentator, koji je ukazao Nives na to da se ljeto doista bliži, pa bi možda mogla navratiti i u teretanu...

Sad bih bila ovdje... A post shared by Nives Celsius (@nivescelsius) on Feb 24, 2018 at 12:01am PST

"A da se baciš malo na trening draga? Da te ne zamijene za velikog kita ovo ljeto...", bocnuo je nepoznati 'autor' našu glumicu.



"Radim na masi meni najljepše žene na svijetu, Kelly Brook, što znači da mi treba još nekih 5 do 7 kg... A ti možda da baciš napokon neki pametan komentar da te ne zamijene za debila?", uzvratila mu je Nives i izazvala opće oduševljenje ostatka naroda.