Naravno da je sve igra, i da poteze stanara u Big Brother kući ne treba uzimati za ozbiljno. Ipak, gledajući kako se formira prvi pravi ljubavni trokut ne možemo ne pomisliti da su se ipak uplele, barem blage, simpatije.



Luka je odlučio ponijeti titulu 'najvećeg zavodnika' u kući, ali isto je to, ne znao on, odlučila i Anezi. Pa nakon što je on krenuo u akciju i svoje šarmerske sposobnosti demonstrirao na Renati, Anezi se odlučila uključiti, dočekavši ga mazno na kauču.



Hoće li se Renata i Anezi 'počupati' zbog Luke? Najveći zavodnik BB kuće bacio je oko na obje, ostaje vidjeti na koju će i ruke



Nije bilo ništa, sve nam se čini da se Luka 'zaletio', a da su njegove ljubavne priče samo lovačke. No, kako sada stvari stoje, bacio je oko na nekadašnju vojnikinju Renatu Nemeček.

Renata je nepopravljiva romantičarka; tražila je već srodnu dušu u showu 'Samo nebo zna', a onda predstavila svima najveći klišej od svih: zaljubila se u prijatelja koji je 'oduvijek bio tu, ali ga nije primjećivala'. Naravno, ubrzo su i prekinuli, a odnedavno je solo i spremna za nove 'pobjede'.



Prije ulaska u Big Brother pohvalila se i novom tetovažom ispod grudi. 'Srodna duša' i 'vatreno srce', zapisala je na sebe sve ono što ju definira. Osim toga, svoje pratitelje redovito časti i provokativnim fotografijama i ne libi se pokazati figuru.



Što je upravo Luka i zamjerio Anezi rekavši joj da se ostavi širokih 'tuta' jer ima tijelo za pokazivanje. Luka je jednostavan dečko, a Renata svoje atribute itekako pokazuje, pa slutimo ishod ovoga ljubavnog trokuta, prvoga u ovogodišnjem showu. Bit će ih još, ne sumnjamo.