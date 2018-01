Nakon prekida, Nataša Janjić našla se u zagrljaju najboljeg prijatelja: 'Ja stvarno ne znam, jeste vi zajedno ili mi se čini?'

Da bi se prekid ljubavne veze uspješno i bezbolno preživio, potrebno je nekoliko stvari. Nagledali smo se filmova u kojima glavne junakinje u kućnom ogrtaču neutješno plaču dok je ispred njih kanta sladoleda, a ako znamo išta o životu, to je da takva 'pomagala' - ne pomažu.



Gledati kako Julija Roberts govori Hugh Grantu kako će u Engleskoj ostati 'zauvijek' također nije dobrodošlo u slučaju prekida. Najbolje se ostaviti ljubavnih filmova, ugasiti Whitney Houston, i izaći lagano vani. I tu dolazimo do osnovnih 'dodataka' potrebnih u preživljavanju prekida. Prvo i osnovno je make-up, dobra odjeća, što god vas čini lijepima samima sebi. A potom i alkohol, u umjerenim dozama naravno, da bismo na kraju došli do najvažnijega, a to su - prijatelji.



Bez dobre ekipe i dobre zabave naći ćete se kod kuće uz romantične balade na 'repeatu', tako da je bolje izaći. Zna to i Nataša Janjić, koja se, nakon posljednjeg prekida, našla u zagrljaju najboljeg prijatelja, Luke Nižetića.



Pukla ljubav: Nataša Janjić prekinula vezu dugu samo dva mjeseca, problematični Dubrovčanin već iselio iz njenog stana



Nataša i Luka prijatelji su dugi niz godina, to svi znaju, a stilski usklađeni i prekrasni, viđeni su nedavno zajedno na zagrebačkim ulicama. U svjetlu Natašinog nedavnog prekida s dubrovačkim slikarom Perom Mrnarevićem, izazvalo je to neka pitanja glumičinih pratitelja.

Fotografija na kojoj grli Luku probudila je radoznale face, pa je jedna pratiteljica javno iskazala svoju sumnju...



"Ja stvarno ne znam. Ali vi ste zajedno (like couple) ili se to meni čini?", priupitala je.



'Par' se nije izjasnio, no Luka je sve objasnio jednom rečenicom upućenoj prijateljici, te je 'priložio' uz objavu na svome Instagramu.



'Bez tebe, život bi mi bio siv...'