Hit modeli sunčanih naočala ove sezone

Sezona proljeće/ljeto 2018. ne da je pred vratima, nego je već tu. Izdiktirala je trendove i udobno se smjestila, a na nama je sada da se kao i obično u pet do dvanaest opremimo onim komadima i detaljima koji su ovosezonski hitovi. Trendovi na polju sunčanih naočala su i ove godine diktirani s modnih pista i od strane najpoznatijih svjetskih fashion blogerica, pa smo si mi dali truda i proučili kakve naočale su ovosezonski apsolutni must have.

U nastavku vam donosimo top 5 modela ženskih naočala, što ćemo podebljati još s top modelima dioptrijskih naočala, jer smo otkrili da Optika Anda i ove sezone ima akciju 1+1, gdje uz kupnju sunčanih naočala dobijete dioptrijske naočale Anda Vista gratis, pa... zašto ne svratiti do njih i iskoristiti ovu priliku?



Već nekoliko sezona Dolce & Gabbana inzistira na cvjetnim okvirima naočala, pa ne čudi činjenica da je taj trend zarazio cijeli svijet i kako nam se čini, neće tako lako proći. Ove godine njihova dobitna kombinacija su pruge s cvjetovima, leptir oblik i retro stil. Naočale koje vrište „Dolce & Gabbana“ već na prvi pogled sigurno će naći svoje mjesto na licima i u outfitima onih malo razigranijih i hrabrijih, ali i dalje klasičnih fashionistica.Za sve one kojima više leže okrugli oblici i nešto malo jednostavniji stil ove Miu Miu naočale su pun pogodak. Elegantne okrugle naočale, pomalo predimenzionirane, bez okvira, s elegantnim ručkicama i atraktivnim motivima cvijeća, idealnan su komad za sve one žene koje padaju na eleganciju i detalje. Jer, realno, detalji su bitni.Još jedan omiljeni retro klasik se vratio ove sezone u modni svijet i pomalo nas i iznenadio – mačkaste naočale iz devedesetih od strane Voguea. Za razliku od mačkastih okvira iz šezdesetih, ovi iz devedesetih su nešto uži i pomalo futurističkog izgleda, što čini savršen odabir naočala za sve one žene koje žele ženstven, ali i moderan izgled.Kad smo već u retro klasicima, evo jednog klasičnog komada u stilu šezdesetih, koje se već cijeli niz godina ne daju otjerati s modnih pista i s naših lica – mačkaste naočale. Glamurozne, elegantne, misteriozne... sve su to pojmovi kojima bi mogli opisati ovaj stil naočala. U Max Mari su se zanimljivo poigrali s okvirom ovog modela naočala i dali mu jednu malenu dozu modernizma. U svakom slučaju, nekad omiljene naočale filmskih diva, danas će zadovoljiti sve one žene željne doze elegancije u svakodnevnom životu.Za kraj smo ostavili jedan model za one najodvažnije među vama. Kao i obično, Prada ponovno pomiče granice i donosi novitete u svijet sunčanih naočala, pa tako ove sezone imamo naočale s baršunastim okvirima. Da, dobro ste pročitali, baršunastim. Dodajući na okvir razne kombinacije boja baršuna, od jednih klasičnih naočala lagano predimenzioniranih okvira, napravili su nešto potupuno novo u što će se one najhrabrije fashionistice sigurno zaljubiti već na prvi pogled.Sada kad ste se sigurno već zaljubili u neki od modela sunčanih naočala koje će ove sezone biti apsolutni hit, donosimo vam i nekoliko prijedloga dioptrijskih naočala Anda Vista koje možete dobiti besplatno uz kupnju sunčanih naočala u Optici Anda.Bilo da ste ljubitelji većih okvira, manjih okvira, kvadratastih ili mačkastih oblika, elegancije, chica ili pak boja na dioptrijskim naočalama, u poslovnicama Optike Anda ćete sigurno pronaći nešto za sebe.