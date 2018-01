Najsvečanija, najprestižnija i najpoznatija dodjela nagrada za najuspješnija filmska ostvarenja u protekloj godini uskoro nam se približava. Za nešto više od mjesec dana, 04. ožujka, održat će se jubilarna 90. dodjela filmskih nagrada Oscar, koju svake godine milijuni gledatelja prate uživo na svojim malim ekranima. Tog dana, najglamuroznijim crvenim tepihom na svijetu, prodefilirat će cjelokupna holivudska svita, a najzanimljivije će i ovoga puta biti brojne poznate ljepotice, odjevene u raskošne toalete slavnih dizajnera. Zahvaljujući 14. Vip Oscar reviji koja se ekskluzivno odvija u svim CineStar kinima diljem Hrvatske od 01. do 07. veljače biti će prikazani najuspješniji filmovi nominirani prestižnim Oscarom ove godine. Ovogodišnja Oscar revija po prvi puta se održava i u Kaptol Boutique Cinema.



Posjetitelji koji će prisustvovati Oscar reviji među prvima će pogledati najuzbudljivija filmska ostvarenja, poput ‘Oblik vode’ s čak 13 nominacija za prestižni zlatni kipić među kojima su one najvažnije - najbolji film, najbolji redatelj, glavna ženska uloga, sporedna ženska uloga, sporedna muška uloga, originalni scenarij, fotografija i montaža, te ‘Tri plakata izvan grada’ sa 7 nominacija, ‘Ja, Tonya’, ‘Novine’, ‘Sav novac svijeta’, ‘Velika igra’, i ‘Ferdinand’.



Želite li se podsjetiti uspješnica iz prethodnih godina, Vip Tv i B.net TV osigurali su u svojim Videotekama kataloge s Oscarom nagrađenim filmovima koje ćete po posebnim cijenama moći gledati tijekom cijele veljače.



Za sve one koji nestrpljivo čekaju nominacije, Vip je u suradnji sa CineStarom organizirao kviz znanja putem kojeg ćete moći osvojiti ulaznice za nominirani film po vlastitom izboru. Saznajte više putem CineStar i Vip društvenih mreža.



Započnite veljaču odličnim filmom. Iskusna i provjerena glumačka ekipa odlična je pozivnica da se uputite u vama najbliži CineStar te da odaberete svog ovogodišnjeg favorita na nadolazećim Oscarima, a kupnjom dvije ulaznice iz revije te Oscar menija na poklon dobivate limited edition filmski plakat. Sve informacije kao i kupnju ulaznica možete pogledati na: https://www.blitz-cinestar.hr/vip-predstavlja-14-vip-oscar-reviju-u-cinestaru