Svađajte se sa partnerom! To je zdravo, ali samo pod jednim uvjetom...

Premda se na prvi pogled može činiti čudnim, pa i nevjerojatnim, žestoka svađa među partnerima dobra je za njihovo zdravlje, ali, uvijek postoji neko 'ali'.



Američko istraživanje pokazalo je kako partneri koji se svađaju ili raspravljaju, kako vam drago, imaju manji rizik za lošije zdravstveno stanje i preuranjenu smrt, no to se odnosi na parove koji se svađaju jednakim intenzitetom.

Ako jedan od partnera suzdržava svoj bijes, a drugi ga "pušta s lanca", to može za gotovo dvostruko povećati njihov rizik od rane smrti.

Istraživanjem su obuhvaćena 192 para tijekom 32 godine kako bi se vidjelo utječu li njihove svađe na životni vijek.

Psihologinja Kyle Bourassa sa Sveučilišta Arizona kaže kako veća razlika u načinu odgovora na konflikt među partnerima predstavlja veći rizik od rane smrti. Ako partneri različito reagiraju na konflikt, to se tijekom vremena pretvara u još više konflikata.



Jedno od njih može željeti užareniju raspravu, a drugo ne, što oboje ostavlja nezadovoljnima načinom kako se sukob odvija. To može rezultirati sa još više svakodnevnog stresa koji dugoročno negativno djeluje na njihovo zdravlje. Osobe čije se svađe odvijaju odgovarajućim stilom i žestinom mogu imati manje sukoba i u konačnici održati bolje zdravlje.