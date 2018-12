'Jeste li terorist? Da!': Zbog suludog peha 70-godišnjem Škotu zabranjen ulazak u SAD

Trebao je to biti idiličan blagdanski boravak u New Yorku i savršena proslava 70. rođendana da se Škotu Johnu Stevenson i njegovoj supruzi Marion prilikom ispunjavanja potrebnih dokumenata za ulazak u Ameriku nije potkrala bizarna greška.

Zapravo, uprskao je John jer se, ispunjavajući online aplikaciju ESTA (Electronic System for Travel Authorisation) nehotice izjasnio kao – terorist!!!



Stariji bračni par iz Škotske uzbuđeno je isplanirao putovanje života. John se veselio što će supruzi priuštiti da konačno doživi New York u blagdanskom ozračju, ali nije mogao ni slutiti kako će zbog slučajne greške u ispunjavanje formulara dobiti trajnu zabranu ulaska u SAD.



- Popunjavali smo online aplikaciju i vrijeme je isticalo previše brzo prije nego što smo uspjeli popuniti sve rubrike. Onda se web stranica iznenada srušila i odmah vratila, a u rubrici gdje je bilo pitanje "Jeste li terorist?” sigurno je greškom označeno "Da" umjesto "Ne", ispričao je John britanskim novinarima.



Nesretni John nije ni znao da je napravio grešku u ispunjavanju online aplikacije ESTA sve dok nije nazvao američku graničnu kontrolu SAD kako bi im priopćio svoje podatke s putovnice. Šokiralo ga je kad su mu rekli kako ne može ući u SAD jer je zaveden kao terorist.



- Rekao sam im da imam 70 godina i da ne znam ni što to točno znači. Ovo je najveća noćna mora koju sam ikada doživio - van sebe je John, koji je zbog bizarne greške ostao kratak i za oko 2.500 dolara koliko su on i supruga već uplatili za avionske karte i rezervaciju luksuznog smještaja u New Yorku.



John je pokušao uvjeriti američke državne službenike da je napravio nehotičnu grešku, no ostali su neumoljivi.



- Ovo je strašno i užasno glupo. Ne razumijem zašto takvo pitanje uopće postoji u formularu. Nikada u životu nisam bio u nekom problemu. Nikada nisam bio na sudu, a sad sam okarakteriziran kao terorist - požalio se John. L. M.