'Nemam šablonu, svidi mi se osoba... Puno je godina iza nas': Danijela otvoreno o braku s Thompsonom i crkvenom razvodu, osvrnula se i na nedavnu kontroverzu u Zadru

U sinoćnjoj emisiji Pressing na N1 televiziji gošća je bila splitska pjevačica Danijela Martinović koja se osvrnula na svoje nedavno predavanje u Crkvi svetog Frane u Zadru, a pričala je i o svom kratkom braku s Thompsonom.

Danijela Martinović postala duhovna govornica i progovorila o patnjama kroz koje je godinama prolazila...

Što je bilo sporno na predavanju Danijele Martinović? Fratri se ogradili, vjerski portali žestoko pobunili: evo kojim je 'raspojasanim' sadržajima Splićanka zbunila vjernike



- Gospođa Tanja Blaslov iz Zadra i njen suprug imaju udrugu za leukemiju i limfome i oni su me zvali da održim humanitarni koncert. Rekla mi je da je pročitala Moju molitvu koja joj se jako svidjela i pisala ju je svojim prijateljima i bila je toliko očarana reakcijama tih ljudi i pozvala me da dođem. Ja sam rekla da ću doći kao Danijela bez svoga prezimena i nisam se htjela izdvajati od ljudi koji su tamo došli izlagati.

Zagrlila sam se s oko 50 posto ljudi tamo. Pričalo se samo i isključivo o ljubavi i molitvi. Povezao se moj put u Nepal koji nije imao veze s tim. Doista jesam bila u Nepalu, ali zato što sam željela vidjeti Nepal. Prošla sam tečaj theta prakse, a to je čisto OK, lijepo mi je proširilo znanje, ali ima puno, puno boljih stvari koje sam naučila u životu. Ja se na predavanju nisam referirala na sestrinu bolest, samo sam u jednoj rečenici spomenula - prolazeći iskustvo teške bolesti u svojoj obitelji. Ime nisam otkrila niti spominjala do u tančine nešto slično, ispričala je pjevačica.



Pred kraj emisije voditeljica je spomenula njezin brak s Thompson koji su uspjeli crkveno poništiti upitavši je kakvo je to bilo razdoblje u njezinom životu. – Nisam tip žene koja ima neku šablonu. Svidi mi se osoba. Nema se tu previše za reći, puno je godina iza nas. To je jedno iskustvo iza nas i koje nas je, mene, učinilo boljom osobom. Smatram da životu treba pustiti neka teče, a pokazalo se da ide u savršenom smjeru, i meni i njemu.

Ugodno sam se iznenadila kad sam dobila crkveni razvod, to je trajalo desetak godina. Nisam imala očekivanja iz straha da ne očekujem nešto što je nemoguće. Ali imala sam želju i to vam pokazuje da se morate usuditi željeti jer se i onda nemoguće stvari mogu ostvariti, rekla je Danijela.



S Thompsonom se vjenčala 1995. u crkvi sv. Dominika u Splitu, a nakon toga su tri godine živjeli u tajnom braku. U studenom 2005 splitski Međubiskupijski crkveni sud proglasio je nevaljanost njihove bračne zajednice nakon trogodišnjeg procesa. Rastali su se iz drugog pokušaja, a o razlozima nikad nisu javno pričali. Kasnije se Thompson oženio Kanađankom Sandrom Rogić s kojom je dobio petero djece, dok je Danijela u dugogodišnjoj vezi s Petrom Grašom.

- Donijeli smo jasnu odluku na početku naše veze. Svoju privatnost ćemo držati za sebe i i u tome smo ostali 20 godina nepokolebljivi. To buni ljude. Mi prolazimo i ljutnje i svađe. Živimo normalan život. Pokazujemo svojim primjerom da je to moguće i ne mislimo to promijeniti, zaključila je pjevačica.