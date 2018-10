Ovo su iskustva žena iz splitskog rodilišta: Raspukla sam, šivana, doktori ne pitaju nego režu, bolovi su nepodnošljivi. Ali, vani sam izašla kao Kate, dotjerana i u štiklama!

Glumica Keira Knightley žestoko je napala vojvotkinju Kate Middleton u svom eseju ''Slabiji spol'', objavljenom u knjizi ''Feministice ne nose ružičasto''. Keira je u eseju progovorila o porođaju i lažnoj slici koju postavljaju slavne osobe. Njezina kćerkica Edie rođena je samo dan prije princeze Charlotte, a Keira se prisjetila kako je vidjela Kate da izlazi iz bolnice kompletno sređena samo nekoliko sati nakon poroda.

"Gledala sam je na televiziji. Izašla je iz bolnice samo sedam sati nakon porođaja, sa šminkom na licu i u visokim potpeticama. Pokazala se onako kako ju je svijet želio vidjeti", piše glumica, ističući kako takvo ponašanje samo daje nerealnu sliku žene koja je netom rodila, nimalo laskavo se obratila Kate Middleton.

"Skrivaj. Samo ti skrivaj našu bol, naša razderana tijela, grudi iz kojih curi mlijeko, podivljale hormone. Izgledaj predivno, budi dotjerana, ne pokazuj svoje bitke, Kate. Sedam sati nakon što si se borila na život i smrt, sedam sati nakon što ti se tijelo raspolovilo i novi život je izašao iz tebe u krvi i vrišteći. Ne pokazuj. Ne govori. Stani tamo sa svojom kćerkicom i pusti da te snima čopor muških fotografa", poručila joj je ona.

Sve za obiteljsku fotku

Glumica je također podijelila svoje iskustvo s porođaja, obraćajući se svojoj kćerkici.

"Moja vagina se razderala. Izašla si otvorenih očiju, s rukama u zraku, vrišteći. Stavili su te na mene, svu krvavu, s glavom izobličenom od porođaja. Odmah si gladno zgrabila moje grudi. Sjećam se boli. Tvoja usta su mi čvrsto stisnula bradavicu. Sjećam se sranja, povraćanja, krvi, šavova. Sjećam se svojih bitaka. Tvojih bitaka i pulsirajućeg života. Preživljavanja. Jesam li ja slabiji spol? Jesi li ti?" zapitala se ona.

Je li Keira u ovom slučaju pretjerala optuživši Kate za iskrivljavanje slike, pitali smo nekoliko splitskih friških mama, jer one mrvicu starije kažu da su odavno baš sve loše uspomene iz rodilišta, ako ih je i bilo, zaboravile u trenutku kad je dijete zaplakalo.

- Nisam udana za princa, ali sam isto nakon dva teška porođaja izašla iz rodilišta izgledajući kao Kate jer sam se osjećala dobro i bila silno ponosna na svoje djevojčice koje su me motivirale da se uredim i našminkam - kaže nam Ančica Mladinić, tridesetšestogodišnja majka dviju djevojčica rođenih jedna za drugom u razmaku od godinu i pol dana. Ančica kaže kako je i cijelo vrijeme boravka u rodilištu imala kraj sebe neseser i sve potrebno da bude njegovana jer se radovala i tome da izgleda lijepo u vrijeme posjeta svoga supruga i prijatelja.

- Pa nismo bolesne, nego smo postale majke. Ne znam zašto ne bismo i lijepo izgledale. Djeca su tome samo poticaj jer unose novu radost u život. Mislim da je to pitanje životnog stava. Žena koja inače drži do sebe, radit će to i u rodilištu. Imala sam dva teška poroda, prvi je trajao dugo, a drugi je bio na carski, ali bila sam spremna, baš poput Kate, pozirati kad smo radili obiteljske fotografije.

Nema zamjerki

Svoje svježe iskustvo porođaja i izlaska iz rodilišta ispričala nam je i J.Š. (29), članica Kluba trudnica i roditelja iz Splita, koja je prije nepunih šest tjedana donijela na svijet zdravu djevojčicu Katarinu:

- Rodila sam prvi put, porođaj je bio normalan, sve je prošlo bez ikakvih komplikacija i dogodilo se vrlo brzo, za samo 2,5 sati. Da porođaj boli, boli, ali na to sam se pripremila na tečaju za trudnice i ništa me nije iznenadilo. Cijelo vrijeme trudova bila sam na pilates lopti i možda samo zadnjih 15-tak minuta na stolu za porođaj. Doktorica koja mi je bila na porođaju bila je fenomenalna. Ipak, spontano sam pukla pa sam ipak šivana. Prva dva dana to me jako boljelo, toliko da sam mislila kako neće nikad prestati, a treći dan je već bilo podnošljivo. Sve to me nije omelo da iz rodilišta iziđem dotjerana, našminkana i u cipelama na visoku petu i uzmem u naručje moju bebicu. Osim toga, u cijeloj trudnoći sam dobila samo 11 kilograma, od kojih sam već u rodilištu izgubila devet, tako da se ni u pogledu kilaže nisam osjećala puno drugačije, zapravo izašla sam iz rodilišta kako sam i ušla. Mislim da sve žene koje drže do sebe i koje su se navikle dotjerivati, češljati, šminkati, tako će se ponašati i nakon jednog od najvažnijih događaja u životu - mišljenja je naša sugovornica. A na pitanje zamjera li ona Kate Middelton što se dotjerana nakon šest sati od porođaja i nasmijana pojavila pred novinarima i fotoreporterima, odgovorila je:

- Apsolutno ne. Ništa joj ne zamjeram, prije bih rekla: a kako drugačije? I mislim da su sve kritike koje su joj upućene posve neosnovane.

I profesorica Z.A. (36), majka šestomjesečne djevojčice, također prvorotkinja, ukratko nam je ispričala kako je izgledao njezin boravak u rodilištu.

Poštovanje protokola

- Sve je prošlo brzo i bez problema, samo mi je posteljica malo zapela pa sam morala na kiretažu. Od prvih trudova do porođaja prošlo je samo pet sati, što je za prvorotkinju izuzetno brzo, a sam porođaj trajao je samo 20-ak minuta. Što se tiče epiziotomije, za koju mnogi govore da je nepotrebna i da bi trudnice trebalo pitati za dozvolu, mogu reći da te u našem rodilištu nitko ništa ne pita, nego to naprave i ne mislim da je to neki problem. Možda me malo dulje boljelo, prvi tjedan dana više, drugi tjedan manje i nisam baš mogla udobno sjediti. Ono što bih zamjerila osoblju jest što mi odmah kad sam zatražila nisu dali pilates loptu, nego mi je sestra rekla da me prije mora pogledati liječnik. Taj mladi liječnik me samo zaobilazio, a onda je došla druga doktorica koja me konačno pregledala i dala dozvolu da skakućem na lopti. No, malo potom pukao mi je vodenjak i porođaj je počeo. I kad sam o tome obavijestila osoblje, gledali su me čudno i kometirali da što ja kao prvorotkinja znam, iako sam ja o svemu što me čeka bila itekako informirana. Zasmetalo mi je i kada mi je jedna sestra rekla da imam male dojke i da zato neću moći dojiti, što je potpuno nedopustiv komentar, osim što je pogriješila, jer ja već više od šest mjeseci dojim svoju kćerkicu bez problema. Druga mi je branila da sama idem do WC-a, jer će me ona pratiti, pa kad je utvrdila da nemam nagon na mokrenje, prijetila da će me kateterizirati, na što sam se samo srušila. Sve to je promatrala moja cimerica koja je rodila već šesto dijete i komentirala da takvo ponašanje sestara nije normalno, a kad to kaže žena sa dugogodišnjim iskustvom u rađanju, onda valjda zna. No, da se vratimo povodu za ovaj razgovor, mogu vam reći da sam iz rodilišta izašla dotjerana, lijepo odjevena, našminkana, baš onako kako ovako sretan događaj i zaslužuje, ali kako ja i inače izlazim vani. Stoga smatram da je i Kate Middelton postupila samo onako kako to čine sve civilizirane žene, a ona je još k tome javna ličnost koja vjerojatno poštuje i neki protokol, pa se to od nje i očekuje. Što bi trebalo, nacrtati podočnjake, izigravati patnicu koja jedva hoda i stoji na nogama... Za takvo nešto nema potrebe - sigurna je ova sretna mlada mama.



- Mislim da Kate Middelton šalje krivu poruku jer ni jedna žena šest sati nakon porođaja ne može izgledati tako dotjerano i opušteno kao što je ona izgledala pozirajući prilikom izlaska iz rodilišta. Možda zato što nemaju oko sebe tako puno ljudi kao ona koji se brinu za njezin besprijekoran izgled. Vjerujem da se od nje takvo ponašanje i poziranje očekuje po nekakvom protokolu, iako ne znam zašto je to moralo biti samo šest sati otkako je rodila. Druge žene sigurno nisu spremne na takvo što i mislim da im je to zadnje na što bi pomislile - smatra Marina Bakota (31), turistička tehničarka, koja je prije četiri mjeseca rodila svoju drugu djevojčicu Lucu. Otkrila nam je da su oba njezina porođaja bila brza i bez ikakvih komplikacija, no da boli, boli i da oporavak traje danima, traje, to ne može poreći. No, ističe da je svaki porođaj rizičan i individualno iskustvo.

- Neke žene rode doslovno u prolazu, u automobilu na putu do rodilišta, druge se muče satima pa opet porod završi carskim rezom... No, sve muke i bolovi nisu razlog za urlikanje kakvim je žena u susjednom boksu dok sam rađala uznemiravala sve druge rodilje i osoblje rodilišta. Većinu žena boli baš toliko koliko mogu izdržati. Ja sam na koncu mislila da ću umrijeti od bolova, a onda je bilo sve gotovo - moja je cura došla na svijet. Priroda se pobrinula da se normalan porođaj može izdržati, a inače su u našem rodilištu liječnici i sestre izvrsni. Pri ruci su, pomažu, hrabre, bez mane i greške. Nemam baš nikakvu primjedbu osim što je osoblja malo, ali rade besprijekorno. I rodilište je novo i ugodno - kaže Marina. Ipak, dodaje, napad na Kate je pretjeran i nije to zaslužila.