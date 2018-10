Domaći start up lansirao videoigre koje liječe poremećaj pažnje, autizam, anksioznost i depresiju; Istom metodom se koriste astronauti i piloti aviona F1

Da roditelji najbolje osjećaju probleme svoje djece ne treba dokazivati, kao ni to da su često najustrajniji terapeuti i kreativni inovatori. Zanimljivu priču o roditeljskoj brizi oko djeteta s problemom ADHD-om, ispričao nam je Marin Maletić, magistar znanosti iz područja elektromotornih pogona, koji je jednu relativno staru metodu liječenja neurofeedback najprije isprobao na sebi, pa na svome djetetu.

Uskoro ju je počeo prilagođavati i dotjerivati gotovo do savršenstva, i konačno promijenio zanimanje, osnovao tvrtku "Umo neuroscience", čiji su ogranci - igraonice već osnovane Zagrebu i Dubrovniku, i okupljaju priličan broj djece za koju obično kažemo da su malo na svoju ruku, neuhvatljivi, preživi, ili stručnije - imaju poremećaj pažnje i hiperaktivnosti, ili slične neurološke poremećaje... Otkrio nam je kako je sve počelo.

Nekada se takvo ponašanje osuđivalo, danas se liječi

- Imam troje djece, od kojih su dvoje starijih blizanci, curica i dečko. Zato što su blizanci, u startu su proglašeni neurorizičnima, što je bio razlog da su ih liječnici nekoliko puta temeljito pregledavali i procjenjivali. Na jednoj od tih procjena pokazalo se da je dječak darovit, ali da ima određenih poteškoća s pažnjom. Nalaz smo vrlo brzo povezali s nekim stvarima koje su nas dovodile do ludila, ali smo ih prije pripisivali karakteru. S vremenom su ti problemi postajali sve očitiji, mada je prema vani i dalje bio samo malo neobičan. Problemi nisu bili veliki, često bi odlutao i slabo bi kontrolirao emocije.

Ništa dramatično niti preočito. Ništa što prije nekoliko desetaka godina ne bi bilo zanemareno u stilu - on je na svoju ruku, neposlušan, previše živ, zločest, smotan ili kako se već takva djeca znaju etiketirati. Međutim, nama kao roditeljima jednostavno nije bilo prihvatljivo da tek tako prijeđemo preko toga. Zašto bismo djetetu ostavili ikakav, pa i najmanji problem za budućnost ako postoji rješenje? Na kraju smo otkrili neurofeedback koji nam je promijenio život na puno načina - kaže Marin, koji je otkrićem ove metode riješio veliki životni problem, ali čini se i našao svoj pravi poziv.

Učitejlica je odmah primjetila poboljšanje, a nije ni znala za terapiju

- Danas supruga Alma i ja zajedno gradimo posao, svi klinci idu na neurofeedback pa čak i smišljaju igrice, i to puno bolje od nas odraslih. Što se tiče mog nepažljivog dječaka, već nakon desetak tretmana učiteljica, koja nije znala da mali ide na neurofeedback, pitala je što se s malim dogodilo, jer jako dobro prati nastavu i stvarno svašta zna. A dogodilo mu se to da je počeo bolje paziti što se oko njega događa i samim time bolje razumjeti što se od njega očekuje. Otprilike u isto vrijeme mi smo primijetili da su njegova ničim izazvana durenja jednostavno prestala.

Danas, skoro tri godine otkad je sve počelo, i dalje nas zna "dovesti do ludila", ali sada to radi jako fokusirano. Šalu na stranu, efekt na maloga me, moram reći, nije iznenadio jer sam prethodno ja odradio jedan ciklus neurofeedbacka i količina mentalne energije koju je to oslobodio kod mene jednostavno me zapanjila. To što smo u ovako kratkom roku uspjeli razviti jedan visokotehnološki proizvod i unaprijediti samu metodu možemo dobrim dijelom zahvaliti neurofeedbacku, duboko je uvjeren Maletić, zadnjih 15 godina tehnološki poduzetnik, pionir VAS SMS usluga u Hrvatskoj i pokretač eKnjižnice TookBook.

Malo poznata, a vrlo efikasna metoda

Dobro iskustvo s vlastitim djetetom ponukalo vas je da istražite ovu metodu, prilagodite je novim generacijama djece, unaprijedite i preporučite drugima, što je tipična inženjerska reakcija. I sve ste to napravili u manje od tri godine!?

-Tako je. Jako me zaintrigirala činjenica da je metoda jako efikasna, a praktički nepoznata u široj javnosti - od dijagnoze poremećaja pažnje do otkrivanja ove metode otklanjanja poteškoća u našem je slučaju proteklo dvije godine. Kako sam ja, ono što se danas zove, serijski poduzetnik, nisam mogao odoljeti da ne istražim što tu ima s poslovne strane. Rezultat tog istraživanja je tvrtka Umo neuroscience, osnovana sredinom 2016. s ciljem razvoja modernih neurofeedback sustava i metoda, koji eliminiraju glavne prepreke širenju neurofeedbacka - kompliciranu provedbu, visoke početne troškove, slabu poslovnu efikasnost opreme, i najmanje važno, ali ipak važno, dosadne videoigrice. Naime, neurofeedback se provodi preko videoigrica.

Pojasnite kako to funkcionira?

- Neurofeedback je kompjuterizirana metoda uravnotežavanja moždanih valova. Provodi se tako da se osobi prezentiraju njezini moždani valovi prebačeni u vizualni ili zvučni oblik, čime joj se omogućava da osvijesti svoje moždane procese. Jednom kada su ti procesi osviješteni, treningom je moguće naučiti kako njima upravljati u svoju korist. Iako igranje igrica samo uz pomoć misli izgleda kao science fiction, neurofeedback je potpuno znanstveno utemeljen te je neurofeedback tretmane čak moguće u nekim bolnicama obavljati i na uputnicu. Kako provedba neurofeedbacka izgleda, najbolje se može vidjeti na videu.

Sljedeći korak bile su Umo igraonice, koje već izvrsno funkcioniraju u Zagrebu i Dubrovniku, a uskoro i u Splitu?

- Prvi potpuno funkcionalni Umo neurofeedback sustav dovršili smo u svibnju 2017., kada smo i pokrenuli Umo igraonicu, dječji neurofeedback centar u Zagrebu. Zahvaljujući fleksibilnosti našeg sustava, Umo igraonica je u svega nekoliko mjeseci iz ureda od 45 metara četvornih s jednim trenerom prerasla u pravi neurofeedback centar s četiri školovana trenera, a od 1.10. s radom je krenula i dubrovačka Umo igraonica. Sljedeći grad je Split, a nakon njega se nadamo otvoriti i prvi inozemni centar.

Kreirali ste, dakle, i izvozni projekt. Kod kojih se poremećaja može uspješno primijeniti neurofeedback trening?

- U Umo igraonici radimo neurofeedback treninge s djecom s poteškoćama povezanim s pažnjom, hiperaktivnošću i impulzivnošću, slabom samoregulacijom, djecom s poremećajem iz spektra autizma, ali sve više i s djecom koja nemaju takvih poteškoća, ali žele poboljšati svoju izvedbu, bilo da se radi o sportu, glazbi ili akademskom uspjehu.

Kakvi su rezultati?

- Naši rezultati rada s djecom s poteškoćama pokazuju značajna poboljšanja koja su vidljiva u promjenama u ponašanju djeteta, kao i u samim EEG snimanjima. Najčešća poboljšanja koja djeca i roditelji izvještavaju odnose se na bolju koncentraciju i zadržavanje pažnje kod pisanja zadaće, u nastavi i svakodnevnim aktivnostima, smanjenje hiperaktivnosti i impulzivnosti, poboljšanja samoregulacije. Kod djece s poremećajem iz spektra autizma dolazi do poboljšanja općeg funkcioniranja, boljeg razumijevanja okoline, kao i boljeg učenja od drugih, što posljedično dovodi do razvoja socijalizacije i govora.

Dobri rezultati postižu se i kod anksioznosti i depresije, u smislu boljeg razumijevanja svojih osjećaja i nošenja sa stresnim situacijama. Vrlo se često ovi problemi javljaju u adolescentnoj dobi, osobito ako postoje određene poteškoće koje ranije nisu prepoznate. Neurofeedback se pokazao uspješnim i kod teškoća čitanja, osobito ako se radi o blažem obliku teškoće, poboljšavaju se glasovna analiza i sinteza, a čitanje postaje tečnije.

Tko su vaši feedback terapeuti?

- Glavni stručnjak za neurofeedback u Umu je Josipa Bosak, magistra psihologije s dugogodišnjim iskustvom provedbe neurofeedbacka i međunarodno priznatom BCIA neurofeedback edukacijom. Osim nje tu su još magistre psihologije Matea Karlović i Sara Dugić te Sandra Mašek koja je edukacijski rehabilitator, sve s višegodišnjim iskustvom u radu s djecom i relevantnom edukacijom iz neurofeedbacka.

Mogu li neurofeedback koristiti i zdrave osobe za vježbanje moždanih sposobnosti, zadržavanje plastičnosti mozga, ali i postizanje boljih profesionalnih rezultata?

- Paralelno s razvojem lanca Umo igraonica razvijamo i suradnju s terapeutima kojima je neurofeedback komplementarna terapijska metoda. Tu vidimo jako veliki potencijal, budući da je raspon poteškoća kod kojih neurofeedback pomaže jako velik: depresija, anksioznost, ovisnost, stres, bol, tinitus. Ali, osim rješavanja zdravstvenih problema neurofeedback je koristan i zdravim osobama koje žele unaprijediti svoju profesionalnu izvedbu. Sama neurofeedback metoda, koja je otkrivena prije gotovo 50 godina, prvu je primjenu i našla u tom segmentu, konkretno kao vrsta treninga za astronaute.

Skupa tehnologija i komplicirana provedba u početku je omogućavala blagodati neurofeedbacka samo najbogatijim sustavima, F1 timovima i bogatijim sportskim kolektivima. Pojeftinjenje tehnologije, ali i širenje baze znanstvenih potvrda metode omogućilo je da se neurofeedback zadnjih petnaestak godina počeo koristiti i u zdravstvene svrhe. Umo neuroscience nastoji svojim tehnološkim i poslovnim inovacijama još više spustiti ulazne barijere za primjenu neurofeedbacka i tako omogućiti još širu primjenu ove izuzetno korisne metode.