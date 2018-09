Toć? Il' se točilo, il' se toćalo, ili je nešto lipo mirisalo iz teće - pokušajte pogoditi zašto je ovaj gradski kvart dobio baš to ime

Nakon što smo uspješno detektirali da većina osoba koje rade uokolo TTTS-a ne zna što znači ta kratica (Transportno-trgovački terminal Split, nap.a.), nastavili smo niz, i to istim slovom, ovoga puta "T" kao - Toć!

Tko zna, a tko misli da zna zašto se mikrolokalitet u sklopu Lučca, to jest gradskog kotara Bačvice naziva upravo tako, pokušali smo saznati na licu mjesta: kod legendarne česme, špine, fontane ili toća, kako vam drago.

Na terenu prvo nailazimo na muško, i to kakvo! Naočiti ugostitelj bračkog podrijetla Stanko Marinković (69) harao je Toćem još prije pola stoljeća, kad je epicentar društvenog života kvarta bio buffet "Lola", tadašnje okupljalište šminkera i onih koji drže do sebe, istaknuo je Marinković.

- Išao sam u školu "Ranko Orlić" i kasnije izlazio u "Lole". Oduvijek je bilo poznato da najlipše cure žive u obližnjoj Klarinoj ulici, a i danas je tako, ima lipotica koliko hoćete. A zašto se Toć zove Toć? Ja bih, kao dugogodišnji ugostitelj i vlasnik objekta "Ribarska kućica" u Bolu trebao namah pomisliti na spizu, to jest toć od, na primjer, telećih mišića i slično, ali znam dobro o čemu se ovdje radi: o točenju vode sa špine! Eto vam rješenja enigme – poručio je karizmatični ugostitelj i novo/stari stanovnik Toća Stanko Marinković.

Popravljač penkala

- Yes, naravno da znam da se Toć zove Toć jerbo je tu fontana, špina sa vodom – brzo je istovjetno rješenje ponudio Tony Kovačević, koji je u Ameriku emigrirao davno, prije pedeset godina, kao 21-godišnji mladić. Šjor Tony je danas sretno umirovljeni električar oženjen Latinoamerikankom Susan Janet, s kojom dođe u svoj rodni Split u prosjeku svake tri godine. Jušto na Toć, s kojega je i ponikao.

- Kad san ja otiša u Amerike, u Splitu su bila samo dva taksija, a pokojni otac mi je popravlja penkale u Domaldovoj ulici broj sedam. To su bile one skupe penkale, nalivpera Pelikan, on je za to bija meštar-filigran. Danas je u Splitu previše ljudi i prometni kaos, tribalo bi probit tunel kroz Toć do Prvoboraca. I tribalo bi Istočnu obalu uredit, pribacit u Kopilicu. Fontana je inače u moje vrime bila i kod "Bakre", ne znan je l' se još dupera. Sve u svemu, Split je moj najlipši grad, ali je danas ipak malo "too much" za moj ukus – iskren je šjor Tony, koji je na dalekom kontinentu odavno započeo novi život i u braku sa simpatičnom Susan Janet dobio četvero danas odrasle djece: Luci (po ocu Lucijanu, muško ime, nap.a.), Mariju, Tonija i Adrianu. Dani njegova života danas teku daleko od malešnoga Toća na Bačvicama...

- Kak? Toč? - zbunjeno je upitao Ljubljančanin Žiga Kariž (43), novinar političkog tabloida "Svet 24", koji je potpuno nesvjesno kroz Toć prošao u pratnji supruge i troje male djece. S obzirom da je ljetovao ranijih dana u Ulcinju, a onda u Omišu, dobro je da čovjek uopće zna u kojem je gradu trenutno...

Bajamonti i fontane

Šećemo dalje i nailazimo na umirovljenog inženjera metalurgije, danas predsjednika veterana ragbi kluba "Nada" iz Splita, šjor Sinišu Tartagliju (79). Dobrodržeći intelektualac i sportaš iz Splita, kao "fetivi", dosta je dobro upućen u recentnu povijest svoga i našega grada.

- Bajamonti je po Splitu postavija fontane na više pošta: dva lava u Getu i na kolodvoru, na Lučcu, Pazaru, u Varošu, na Manušu... To vam je to: toć kao točionik – sažima šjor Tartaglia.

Slučajni prolaznik, bolje rečeno mislilac na klupi pod krošnjom, pak, ne zna ništa o porijeklu naziva.

- Nemam pojma šta znači Toć. Jeste tako rekli, toć? Nisam odavde, ja sam iz Stobreča inače, samo sam bio po gradu i sjeo u parkić odmoriti – kazao nam je anonimni Stobrečanin, kojemu ćemo oprostiti nedostatak informacija jer, eto, nije odavde. A i nije mu baš do naklapanja, vrućine su još velike, a hlad na Toću sve tanji...

Zato je osebujnu teoriju o nazivu "Toć" iznijela zgodna djelatnica "Parkova i nasada" Jelena Marijanović (24). Ona inače stanuje na Sućidru, a na Toću ponekad parkira. Danas joj se upravo na tom dijelu Bačvica posrećilo besplatno parkirno mjesto, kad joj je radni zadatak bio točno na Rivi. Od pet ujutro!

- Toć, hm. Da nije to zbog lipog mirisa iz nečije teće? Evo, ja baš ćutin u zraku šalšu. Biće da san ogladnila – smije se djevojka na kraju radnog vremena, a mi joj velimo da je najučestalija teorija o nazivu "Toć" nastala zbog blizine fontanice.

- E, bome, kod mene se danas točilo junački, jer smo zalijevali sadnice na Rivi - primjećuje Jelena.

Ipak, čini se da čak ni starosjedioci šire zone nisu u pravu jer nam je stvar demistificirao Nikša Brnabić (54), građevinski poduzetnik i jedini stopostotni stanovnik uže toćanske zone, koji unatoč nekim zlokobnim sumnjama vezanim uz naizgled pitoreskni dio grada ne želi iz njega otići. Iz principa i ljubavi. A zna se da su emocije, s oproštenjem, zajebane.

Mračna strana

- Ma koja fontana, koji luk i voda? Toć se zove tako zbog stare kožare otprije biće jedno trijes' godin'. To je bila tvornica kože "Bui", s dva kamena kola – pokazuje Brnabić prazna mjesta u zapuštenom parkiću pored bistroa i dječjeg igrališta – ispod kojih se koža tiještila i namakala u vodi. Ukratko, tu se toćala koža, eto vam rješenja! - prosvjetiteljski će Brnabić, dok nam pokazuje i mjesto gdje su se nalazile šine za teretna kola kojima se prevozila koža do male štavionice.

Pa nastavlja, pomalo mračno:

- Toć vam je misto poznato po podzemnim vodama i, nažalost, velikoj stopi samoubojstava i tumora. Niko ovde ne živi dugo; dovoljno vam je reć da san ja jedan od najstarijih stanovnika. Stariji od mene jedino je Toćanin s nadimkom Pop. Nije on stvarno pop, tako ga samo zovu. Malo ko ga je na Toću nadživija. Ali, isto ja volin Toć. Ne dan ga za ništa. Ostat ću ovde živit, stan namjerno neću afitat nego držat sebi i malome kad dođe. Pa koliko izduran – pomalo dijabolično, no ipak sanjarski poručio je Toćanin Brnabić.