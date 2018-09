'Perec' jamči orgazam: jeste li dovoljno gibljivi za novu pozu za kojom luduju svi?

Za sve one koji su se zasitili standardnim pozama u seksu, vrijeme je da počnete upražnjavati novu za kojom je, kako bruje strani i domaći mediji svijet poludio. Ime joj je Perec, a seksolozi garantiraju da svakoga dovodi do ludila, i na koncu do željenog orgazma.

Kako piše britanski The Sun, brojni su parovi poludjeli za pozom koja omogućuje duboku penetraciju i prisan kontakt očima, što oba spola, osobito žene dovodi do ludila.Kako biste maksimalno uživali u ovoj strastvenoj pozi, stručnjaci savjetuju da žene trebaju leći na bok, a njihov partner kleknuti pokraj njihovih koljena.

Muškarac potom podiže ženinu nogu oko struka, kako bi joj se što više približio. Tako se žene mogu potpuno opustiti dok muškarac obavlja sav posao, a ruke i jednog i drugog su slobodne da lutaju po tijelima.

Također, žena u ovoj pozi može koristiti svoje ruke da dodiruje gornji dio tijela svog partnera ili pak svoje tijelo, što muškarce dovodi do ludila.

Ova poza je idealna je za sve koji žele maksimalnu penetraciju i mogućnost istraživanja partnera istovremeno. Uz to, isprobavajući nešto novo, začinit ćete vaš seksualni život i dati mu novu dimenziju… Sigurni smo da i vrhunac neće izostati!

Da biste prešli na sljedeću razinu, žena također može iskoristiti svoje slobodne ruke kako bi istražila svoje tijelo ili partnera, te tako povećala seksualnu napetost. Za više uzbuđenja dodajte lubrikant, vibrator i ostale “igračke”. Sretno!