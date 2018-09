'Ovome se nisam nadala u najluđim snovima! Kolika legenda moraš bit'...': Vrsaljko iznenadio teško oboljelu djevojku, njena reakcija je nevjerojatno dirljiva

Život nam nekad zna prirediti prave šokove, a malo je toga brutalnije od iznenadnog suočavanja s teškom bolešću - malo se ljudi zna nositi s tim. No kada vidimo da postoje i oni poput akterice ove priče, postaje nekako lakše vjerovati da će sve, na koncu, ispasti kako treba.



Katarina Katić simpatična je 27-godišnjakinja koja je nedavno obranila diplomski rad na Fakultetu strojarstva i brodogradnje, uz to vesela i okružena hrpom prijatelja. Nitko ne bi ni pomislio na ovoj vedroj djevojci da boluje od teške bolesti - Katarini je, naime, u travnju ove godine dijagnosticirana leukemija.



A kao velika ljubiteljica nogometa, posebno hrvatske reprezentacije, Katarina je, bolesti unatoč, cijelo ljeto pobožno pratila svaku utakmicu Svjetskog prvenstva, a i sama kaže da su joj terapije "lakše pale" jer je imala tu distrakciju.



Naročito je se dopao Šime Vrsaljko, čiji je Katarina veliki fan, a njegova sad već poznata fotogarafija na kojoj grli zastavu krasi njen Facebook profil. Pa su joj, kao strastvenoj navijačici, prijatelji odlučili pripremiti iznenađenje...



Odlučili su, naime, svi poslati vlastitu poruku podrške Katarini, sve zajedno "složiti" u video, no uključiti i omiljenog nogometaša svoje prijateljice. A ovaj se, bez razmišljanja, odazvao.



"Nije u šoldima sve, 26.8.2018. Moj 27. rođendan. Jedan od najboljih, pa slobodno mogu reći i najbolji dan u mom životu. Takvim je postao zbog Šime Vrsaljka, ali što je najvažnije, zbog mojih prijatelja. Oni su tražili, legende iz HNS-a poslale su dres. Oni su tražili, a legenda nad legendama Šime nastavio je ovu nesebičnu priču i bez razmišljanja snimio video. Kolika legenda možeš bit'. Hvala ti Šime!", napisala je ozarena Katarina na svome Facebooku nakon što je odgledala video iznenađenja.



Zadnje što je očekivala je da će se među njenom ekipom naći i lice Šime Vrsaljka sa riječima podrške, no upravo to se dogodilo. A njena reakcija dirljivija je od poruke koju je Šime uputio.







"No ono što je bitno u ovoj priči moji su prijatelji. Moj vjetar u leđa, moj oslonac u najtežim trenutcima života. Ovom što su izveli nisam se nadala ni u najluđim snovima i mislim da ni danas nisam potpuno svjesna što se dogodilo. Predivna priča o nesebičnosti, davanju, ljubavi i prijateljstvu koja je samo nastavak onoga što živim od travnja, otkad mi je dijagnosticirana leukemija. Proživljavali su kako moje teške, tako i sretne trenutke isto kao i ja, ako ne i više od mene. Ovaj video samo je kruna svemu tome, jedan mali, ali prekrasni dio toga prijateljstva. I u tome leži moje imanje. Moje bogatstvo. U najboljim prijateljima koje čovjek može imati. Kažete da sam hrabra, ali uz vas to uopće nije teško biti...", dodala je presretna Katarina.