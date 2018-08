Kakva navlakuša: Opuzenac preko radija nudi 500 kuna dnevno za branje mandarina, ali je 'zaboravio' reći da ih treba nabrati 50 gajbi, tj. tonu što je - nemoguće!

Pet stotina kuna dnevnica za berbu mandarina!!! Tko se ne bi polakomio za hrvatske prilike iznimno plaćenim radom čuvši radijski oglas koji ovih dana trešti s naše najslušanije radiopostaje - Radio Dalmacije.



Poslodavac – vlasnik jednog OPG-a u Opuzenu, koji se u potrazi za radnom snagom spremnom za branje mandarina u srcu neretvanske doline odlučio za primamljiv oglas, čijim smo tragom krenuli i sami.



– OPG traži djelatnike za berbu mandarina u Opuzenu. Berba traje dva mjeseca. Dnevnica je 500 kuna – čuli smo u eteru, no postoji razlog zbog kojeg nećemo navesti ime vlasnika tog obiteljskog poljoprivrednog gospodarstva koji nudi veliki novac.



Beračice iz BiH

Kad bi se isplaćivala obećana dnevnica, te kada bi se bralo 60 dana, moglo bi se zaraditi nevjerojatnih 30 tisuća kuna. Bio bi to sezonski posao iz snova. Naravno, trebalo bi uložiti puno snage, a za to sigurno ne bi nedostajalo motivacije.



Nazvali smo broj iz oglasa, te doznali da bi za obećanu dnevnicu trebali ubrati nevjerojatnih 50 gajbi voćki.



U svaku gajbu stane oko 20 kilograma mandarina, što bi ukupno iznosilo 1000 kilograma. Za provjeru u nevjerici pitamo:



Pa koliko stane u tih 50 gajbi?



Odgovor vlasnika OPG-a je glasio: "Jedna tona."



Pa kako ću u jedan dan ubrati tonu mandarina?



– Možete vi i manje, pa ću vas platiti ovisno o tome koliko uberete – kaže mi taj poljoprivrednik koji je u potrazi za sezonskim radnicima.



U prijevodu: iznos dnevnice, kojom želi privući radnu snagu, nije zajamčen!



Od njega doznajemo ostale podatke: većinom se za branje javljaju žene; svim radnicima osigurava smještaj, dok se za put i hranu moraju sami pobrinuti.



Nakon prikupljenih informacija, kontaktirali smo drugog poljoprivrednika iz doline Neretve, koji nam tvrdi ono što smo i sami znali: tonu mandarina nitko ne može ubrati u jednom danu!



Kaže da jedna osoba na dan može ubrati do 35 gajbi, odnosno do 700 kilograma.



– Dnevnica iznosi oko 200 kuna, no sad se priča da će se popeti na 250. Više ćemo znati kada počne berba. No, ne određuje se koliko osoba treba ubrati mandarina u jednom danu. Nitko nikoga ni na šta ne tjera, već ako imate 50 ljudi koji beru tri dana, vidite tko je najlošiji i drugi put ih ne angažirate.



No, potjerati nećete nikoga jer nema dovoljno berača. Lani i preklani ih je bilo na knap, pa ih niste u poziciji birati.



Nastavlja da to budu uglavnom žene iz doline Neretve, te iz Bosne i Hercegovine.



– Dolaze iz okolice Čapljine i Mostara. Nekoliko ih putuje s jednim automobilom, te im se plati gorivo. Stignu ujutro i popodne idu kući, pa im ne se ne osigurava smještaj i hrana.



Ističe da je dosta sezonaca iz Bosne i Hercegovine koji su dolazili brati mandarine, a koji imaju naše državljanstvo, otišlo raditi u Njemačku.



Radnici iz Donjeg Miholjca

– Znači, isti je problem kao u turizmu – kaže naš sugovornik.



Dodaje da problem sada ipak neće toliko biti izražen jer će biti 45 tisuća tona uroda s obzirom na to da još nije došlo do potpunog oporavka od mraza prije dvije godine, no da će zato izražajniji problem biti sljedeće godine, kad se očekuje maksimalan urod od 100 tisuća tona.



– No, zato je sada veći problem, od pronalaska radnika za berbu, nedostatak radnika na kalibratorima u otkupnim centrima. Po centru je potrebno od 50 do 150 ljudi koji će nadgledati te strojeve koji mandarine peru i sortiraju ih po kalibrima u kutije. Pitanje je hoće li se pronaći dovoljno ljudi za jednu smjenu, a kamoli za dvije.



Otkupni centri, veli naš sugovornik, u pravilu plaćaju 25 kuna na sat za rad na kalibratoru, no postoje iznimke.

– Jedan od otkupnih centara prošle godine nije imao radnike, pa ih je morao dovesti autobusom iz Donjeg Miholjca, platiti im hranu, spavanje i plaću kakvu imaju skladišni radnici u Donjem Miholjcu.



Berba počinje oko 20. rujna i završava otprilike krajem studenoga – za kraj će naš sugovornik.