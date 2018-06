Godine nisu važne, tako kažu poznate face: veza dvije slavne glumice potvrđuje nam da ljubav zaista ne poznaje granice

Parovi s velikom razlikom u godinama često izazivaju negativne komentare, istraživanja pokazuju kako partneri s razlikom većom od deset godina doživljavaju društveno neodobravanje. Brojke pokazuju kako u zapadnim zemljama oko osam posto svih vjenčanih heteroseksualnih parova spada u kategoriju s velikom razlikom u godinama, deset ili više.



U pravilu su to parovi u kojima je muškarac stariji od žene, tek jedan posto parova s velikom razlikom u godinama čine starije žene i mlađi muškarci. Kad su u pitanju istospolni parovi, premda o njima ima manje podataka, postotak onih s velikom razlikom u godinama je još veći, oko 25 posto muških i 15 posto ženskih parova ima značajnu razliku u godinama.



Stručnjaci kažu kako uspješnost veze ovisi o vrijednostima koje partneri dijele, vjerovanjima, očekivanjima i ciljevima, koliko se međusobno podupiru u postizanju osobnih ciljeva, posvećenosti, povjerenju i intimnosti, a svi ti faktori imaju malo veze s godinama. Premda razlika u godinama može nositi određene izazove, sve dok par radi na svojoj vezi, razlika u godinama ne bi trebala biti prepreka.



No, sve to mnoge od nas ne sprječava da komentiramo, pa i s podsmijehom gledamo na parove s velikom razlikom u godinama. Sjećate se svega ispisanog i izrečenog na račun francuskog predsjednika Emmanuela Macrona i njegove gotovo 25 godina starije supruge Brigitte? Puno manje se pozornosti posvećivalo činjenici da je ista razlika u godinama, ali u obrnutom smjeru, između američkog predsjednika Donalda Trumpa i njegove supruge Melanije.



Materijala za ovu priču uvijek nam daju slavne osobe, ljubav ne poznaje godine, a posljednjih godina su, čini se, u "trendu" parovi s velikom razlikom u godinama. Mnoštvo je takvih "celebrity" parova, recimo Heidi Klum i Tom Kaulitz, Alec i Hilaria Baldwin, Solange Knowles i Alan Ferguson… Evo deset najpopularnijih.



George Clooney i Amal Clooney



Voljeni par dijeli 17 godina, što je znatna razlika. Kad su se upoznali 2013. George je rekao: "Mislio sam da je predivna, duhovita i nesumnjivo pametna". Potom se našalio da je Amal sigurno mislila da je star.



Michael Douglas i Catherine Zeta-Jones



Uz 25 godina koliko ih dijeli, dobitnici Oscara su imali uspone i padove u svom braku. Ljudi su bili šokirani kad su počeli izlaziti, najviše zato jer ih dijeli 25 godina. Usprkos tome, par je i dalje zajedno od vjenčanja u studenom 2000. godine.



Harrison Ford i Calista Flockhart



Harrisona i Calistu dijele 22 godine, no čini se da ne primjećuju tu razliku: "To uopće ne utječe na naš odnos. Volim kako izgleda kad se tek probudi. Nije zgodan, više sladak. Izgleda kao dječak". Par izlazi od 2002., a vjenčali su se 2010. godine.



Hugh Grant i Anna Eberstein



Glumac iz filma "Ja u ljubav vjerujem" i njegova dugogodišnja djevojka iz Švedske vjenčali su se 25. svibnja 2018. godine. Par koji dijeli 18 godina razlike roditelji su troje djece – imaju dvije kćeri i jednoga sina.



Richard Gere i Alejandra Silva



Supruga poznatog glumca i aktivista je 34 godine mlađa od njega. Izlaze zajedno od 2014., a vjenčali su se u intimnoj ceremoniji početkom travnja 2018. i "iznimno su sretni".



Idris Elba i Sabrina Dhowre



Zvijezda "Luthera" izlazi s američkom mankenkom koja je 16 godina mlađa od njega. Par se prvi put službeno pojavio na crvenom tepihu Toronto International Film festivala u rujnu 2017., a zaručili su se 10. veljače 2018. prije prikazivanja Elbina redateljskog debija "Yardie" u Londonu.



Liam Payne i Cheryl



Bivši član benda "One Direction" potvrdio je u veljači 2016. da izlazi s deset godina starijom Cheryl objavljivanjem selfieja na Instagramu. Ali, prema izvorima par koji dijeli deset godina izlazi od prosinca 2015. godine. U ožujku 2017. par je dobio prvo dijete.



Sarah Paulson i Holland Taylor



Glumica koju gledamo u hitu "Oceanovih 8" izlazi s Taylor koja je od nje starija 32 godine. U jednom intervjuu Paulson je izjavila: "Mogu reći da sam apsolutno zaljubljena i ta osoba se zove Holland Taylor". Sarah je izjavila da je "Taylor možda naljepša žena koju je ikad vidjela".



Rosie Huntington-Whiteley i Jason Statham



Akcijska zvijezda "Transportera", "Ubrzanja" i "Plaćenika" se zaručila s Rosie Huntigton-Whiteley u siječnju 2016. godine. Izlaze od 2010., a razlika među njima je 20 godina.



Jeff Goldblum i Emilie Livingston



Jeff (64) je 30 godina stariji od supruge Emilie. Par ima dvoje djece. "Jeff Goldblum je naša stijena i iznimno brižan i strastven otac", Emilie je 2017. napisala na Instagramu.