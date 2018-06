Boži su se smijali, a danas se u njega čeka red kao u doktora: mladome Makaraninu govorili su da se 'ostavi ćorava posla', no on je slijedio svoje snove i - isplatilo mu se

Poduzetnička priča 27-godišnjeg Božidara Dijana iz Makarske po mnogočemu je neobična, i u tome zapravo čak i školski primjer, jer gotovo svaka štorija o uspješnom poduzetniku ima neku kvaku, neki “ali”, neki zanimljivi obrat koji na kraju priče servira zaključak koji će vam zvučati kao naslov poglavlja knjiga o poslovnom uspjehu. A taj zaključak kaže: slijedite svoje snove. Tako je i s Božinom pričom.



Prije osam godina Boži su govorili neka se okane ćorava posla i neka radije obavlja sezonski posao, što se tijekom dva srednjoškolska ljeta pokazalo unosnim. No, danas se na termin kod Bože zna strpljivo čekati i po 25 dana. Dobro, možda ne baš danas jer je zaposlio asistenta, pa posao ide brže.



Umjesto da se bavi sezonskim poslom, što su mu neki prijateljski savjetovali, ili umjesto da šiša u frizerskom salonu, za što ima završenu srednju školu, junak naše priče odlučio se za tzv. dog grooming. Prevest ćemo za sve one koji su odrasli u vremenu kada psi ne samo da se nisu šišali, nego se na njih nerijetko primjenjivao termin “tko te šiša”, a vrhuncem ljubavi smatrao se servirani ostatak mesnog ručka. Dog grooming vam je - shvatili ste - šišanje pasa.



Božo pravi frizure psima i ne može stati od posla. Dok nije zaposlio asistenta, kod Bože se čekalo kao u doktora.



- Otkad sam prije osam godina otvorio salon “Brizzo pet” posao je narastao višestruko. A sve je počelo spontano. Naime, završio sam srednju školu za frizere, ali sam vrlo brzo shvatio da na taj način ne mogu naprijed. Planirao sam s prijateljem štedjeti za šank na plaži, no obiteljski su me prijatelji krenuli odgovarati. Govorili su “samo ne kafić!” Onda su mi predložili da se okušam u šišanju pasa. Nakon trećeg srednje sam otišao u zagreb na tečaj, probao sam i odmah rekao “to je to”. U početku sam par mjeseci radio doma, dok nismo našli poslovni prostor za salon i opremili ga. Tako je sve počelo, no i dalje sam nailazio na otpor, ljudi su mi nerijetko govorili “ma, di ćeš šišat pase!” Jer, bio sam prvi u gradu. Iako sam tada još kao mlad padao pod utjecaj drugih, nisam odustao - prisjeća se Božo.



Osmijeh mu je širok, a pogled blag, nije čudno da ga i životinje vole.



- Da, senzibilitet je uistinu važan. Životinje naše stanje i energiju osjete i bolje nego ljudi. Mnogi ljudi mi zato daju odlične recenzije, a vidim to i po reakcijama na licu mjesta. Lijepo je čuti da žele svog ljubimca samo kod mene šišati - kaže Božo.

S godinama je, veli, postao smireniji, strpljiviji.



- Psi se u pravilu boje kada dođu u salon jer je visoka razina buke zbog fenova. Treba znati kako ćeš kome prići, treba probati drugim načinom, s drugom četkom ako jedna ne paše... Iako se u salonu znaju prestrašiti, kada me vide vani, u parku, šumi ili gradu, uvijek mi se dođu javiti mahanjem repa. Baš vidim da me pozdravljaju i da se raduju što me vide - kaže Božo.

O malim čupavcima govori kao o ljudima. Pokazuje slike na mobitelu.



- Evo, ovaj će mi momak danas doći - govori.



Sluša Božo pse, respektira njihove osobnosti, a na pitanje mora li neke umirivati pjevušenjem, kaže da baš i ne, ali da ima obrnutih situacija.



- Prijateljica Linda nam dođe oko 12 i po, 1 sat, i bez iznimke nam svaki put nešto počne pričati. To traje nekoliko minuta, a moj kolega i ja se zezamo da nam to pripovijeda sadržaj sapunice koju je upravo pogledala - smije se Božo.



Od klijenata dominiraju maltezeri, ima ih gotovo 40 posto. Lijepo je čuti i da raste svijest o napuštenim životinjama, pa je sve više pasa iz azila. No, iako dobar dio ljudi redovito vodi računa o svojim ljubimcima, ima i onih koji dovedu čupavce na sređivanje samo pred - Božić ili Uskrs.



Pijući kavu, vaša se reporterka zamalo zagrcnula čuvši ovaj kuriozitet. Zamislila je dva psića kako u prolazu jedan drugome dobaci “di ćeš za Novu?!” A ovaj drugi mu zabrinuto odvraća “ne znam, moram najprije dogovorit termin kod brice.”

Sređivanje pred važne datume nije. međutim, nikakva neobičnost. Božo kaže da je sve više ljudi koji ne paze samo na te datume nego je njihova briga jedna konstanta.



- Dosta ljudi želi da njihovi ljubimci izgledaju lijepo i uredno za blagdane, da su čisti, sređeni i mirišljavi - tumači.

I kod dog groominga postoje trendovi, moda, instagram influenceri. Ljudi znaju doći sa slikom s instagrama i onda ispale: ja bih boo frizuru!



Boo frizura je termin koji podrazumijeva šišanje glavice na okruglo, izgled lica kao da se smiješi, kratko tijelo i široke noge, a primjenjuje se na pomerancima.



Najveći iskorak glede psećeg hair stylea napravili su Azijati, a Božo je prošao i tečaj “asian style”. Psi se šišaju na specifičan način, dok kod nas i dalje, unatoč probijanju svjetskih trendova, prednjače lako održive, “konzervativne” tzv.sportske frizure.

Avangarda podrazumijeva i tzv. tetoviranje pasa (ne pravo, nego šišanje kratke dlake kako bi se postigao efekt ukrasa), ukrašavanje, pa čak i bojanje dlake. Trenutačno su dva-tri klijenta zainteresirana za pituranje svog ljubimca. Samo se nadamo da se pudle neće pretvoriti u zebre, čega u svijetu također ima.



Kakvu god frizuru dobili, kada iziđu iz salona, svi psi imaju ponosno držanje.



- Kao da su svjesni da su se sredili, baš se vidi taj zadovoljni, ponosni gard. Jedna mi je vlasnica čak rekla kako se njena ljubimica po dva-tri dana nakon frizure ogleda u ogledalu i divi se svojem odrazu - smije se Božo.