Osmu godinu u nizu Splićani će obilježiti današnji Svjetski dan glazbe, tijekom kojega će ljubitelji nota na sedam gradskih lokacija moći uživati u besplatnim koncertima različitih glazbenih žanrova - od klasike, klapske pjesme, šansone i rocka do, ove godine prvi put, elektroničke glazbe.



Događanja organiziraju Hrvatska glazbena unija Split, te Prokultura - Split u suradnji s Francuskim institutom i Muzejima Ivana Meštrovića, u čijoj će Galeriji u 18.30, u sklopu ciklusa "Umjetnost bez granica", zapjevati mlada francuska zvijezda suvremene šansone Pomme i pjevačica Ana Opačak, inače voditeljica Kluba prijatelja šansone.



Zlatna vrata će od 18 sati biti otvorena za sve posjetitelje željne uživanja u zvucima mandolinskog orkestra "Sanctus Domnio" i ženskog vokalnog sastava "Rusula", dok će na Pjaci svirati Gradska limena glazba iz Livna i tamošnji Gradski harmonikaški orkestar HKUD "Dinara".



Kutak Marmontove ulice i Rive bit će rock lokacija na kojoj će od 19 sati građane i turiste zabavljati pet sastava - Afterfire, Poludi, Cima bend, Rock band coveri i Pink Panther. Na Voćnom trgu standardno će se izvoditi svjetski evergreeni u izvedbi Trija Spin, Dua Regine, Dua Acoustic, Project banda i skupine Flores acoustic, dok će na Peristilu za romantičan ugođaj biti zaduženi Sandra&Tino.



Ususret Ultri pripremljen je poseban DJ program splitske scene na vrhu Marmontove, gdje će publiku zagrijati Wadrez, Josip Wolf, Joksimus, Marul i LooksLux.



- Želja nam je prezentirati šarenu lepezu talentiranih, mahom mladih ljudi koji se glazbom ne bave iz isključivo komercijalnih pobuda. Na taj način HGU Split nastoji proširiti glazbene vidike i otvara put prirodnoj selekciji između kvalitetne glazbe i glazbenog šunda – kaže Ivana Gutović Čičo, tajnica splitskog HGU-a.



Glazbeni program koji započinje u 18.30 trajat će do ponoći, a njegovi će taktovi utihnuti od 20 do 22 sata, kako bi navijači ispratili utakmicu reprezentacije na Svjetskom nogometnom prvenstvu u Rusiji. Zabava u središtu grada nastavit će se, dakako, i nakon utakmice, kada će Splićani i njihovi gosti, nadajmo se, proslaviti još jednu pobjedu Vatrenih u Rusiji.