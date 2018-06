Splitska glumica koju znate iz popularne sapunice povukla se iz javnosti zbog studentskih obaveza, a nedavno se vratila u rodni grad: Split je jedan veliki restoran i apartman...

Drugi međunarodni festival glumačkih akademija "Diplomci" održao se početkom svibnja na novopokrenutoj "Sceni A" smještenoj u centru Splita, u Zagrebačkoj ulici, na kućnom broju 3. Financijski ga je, logično, podržalo splitsko Sveučilište, a prilikom potpisivanja ugovora o dodijeljenim sredstvima iz upisnina s rektorom Šimunom Anđelinovićem, svoj potpis u ime festivala "Diplomac" stavilo je i jedno poznato lice.



Među studentima bilo je teško ne primijetiti Jagodu Kumrić, koja je u fokus javnosti "upala" zbog uloge zgodne plavokose Nikol u hit sapunici "Larin izbor". Uslijedile su i uloge u seriji "Kud puklo da puklo", makedonskom filmu "Soba s klavirom", najavljivala se autorska web-serija za mlade... no onda dugo razdoblje o njoj uopće nismo čuli u medijima.



Čitajući njezine ranije intervjue, u kojima je bila jasna kako je upis na studij glume njezin životni san, pitanje gdje je nestala zadnjih nekoliko godina bilo je u potpunosti retoričko.



- Rekla bih da moja ljubav prema glumi dolazi iz znatiželje kako je to biti netko drugi. Kroz glumu čovjek zaista može živjeti više života i sudbina nego što ima priliku u nekoj drugoj branši i u tome je ljepota ovog poziva. Moj glumački put je počeo sa šest godina kad sam rekla mami da ću kad narastem bit glumica koja će živjeti u Hollywoodu. Cijeli svoj život imam jedan san, a to je baviti se glumom i većina mojih životnih izbora posvećena je samo tom cilju. Već s deset godine upisala sam dramski studio, a II. gimnaziju odabrala sam isključivo jer su imali dobru dramsku skupinu. Tijekom srednje škole sudjelovala sam u natjecanjima Lidrano i odmah nakon mature pokušala upisati ADU u Zagrebu, ali nisam uspjela – prisjeća se Jagoda, koja za sebe kaže da nije tip koji brzo odustaje, pa je već s devetnaest godina na audiciji dobila ulogu u sapunici "Larin izbor" koju je na Novoj TV pratilo i staro i mlado, zbog čega je vrlo brzo postala svima poznato lice.



No, sati i sati glume pred TV kamerama i prepoznatljivost na ulici nisu joj pomogli prilikom upisa na Akademiju dramskim umjetnosti u Zagrebu ni iz drugog pokušaja.



- Danas mogu reći da mi je to najljepša stvar koja mi se mogla dogoditi. Nakon pet godina rada na filmu, televiziji i kazalištu, prije tri godine sam upisala Akademiju u Splitu i počela svoju studentsku karijeru. Tu imamo izvrstan program i profesorski kadar koji je potpuno posvećen studentima. Slobodni smo u stvaranju, a opet vješto i stručno vođeni. Profesor Milan Štrljić prve dvije godine studija podučava osnovama glume i radnje, a druge dvije Goran Golovko uvede nas u stil i žanr. Tijekom cijelog studiranja od profesorice Brune Bebić dobivamo znanje iz scenskog govora, Alena Čelića iz scenskog pokreta, a Almira Osmanović nas osposobljava za daljnji profesionalni rad u fizičkom smislu.



Tijekom studiranja naučimo nekoliko vrsta scenskog pokreta, plesa, glume u raznim žanrovima, imamo dovoljno sati scenskoga govora i mnogih teoretskih predmeta usko povezanih s glumom, tako da mogu reći kako je to i više nego adekvatno obrazovanje za početak karijere jednoga glumca. Ne znam gdje će me život odvesti nakon šta diplomiram, ali sve opcije ostavljam otvorenima, možda ću se vezati za kazalište i film, ali ostavljam mogućnost i da ćete me gledati na malim ekranima – priča nam glumica, ponosna na festival "Diplomac" koji je bio povod ovog razgovora, a koji organizira zajedno s kolegama s odsjeka glume Umjetničke akademije Split.



- Ideja festivala je ugostiti različite diplomske predstave s fakulteta iz Hrvatske, ali i inozemstva. Ove godine "Diplomca" je otvorio "Galeb" Antona Pavloviča Čehova studenata ADU-a iz Zagreba pod mentorstvom profesora Bobe Jelčića, a gostovali su nam i kolege s akademije "Anton Bruckner Privatuniversitat" iz Linza s predstavom "Heimatabend", te Umjetnička akademija iz Osijeka s "Kisikom" Ivana Viripajeva. Naši studenti s UMAS-a izveli su "Tigra" i "Ljubaf" koje je mentorirao profesor Goran Golovko, a festival smo zatvorili diplomskom predstavom Ivana Baranovića "Roko i Cicibela", nastalom pod mentorstvom profesora Milana Štrljića, koji je i idejni začetnik "Diplomca".



Održala se i radionica fizičke glume koju je vodio Austrijanac Aleksandar Acev, koju su toplo pozdravili naši studenti, ali i ljudi koji nisu s akademije. Dvorana je svih pet dana bila dupkom puna na svim predstavama, pa vjerujem da će se ovaj festival iduće godine popeti i stepenicu iznad – zadovoljno će Jagoda.



Zanimalo nam je koje planove imaju sa "Scenom A", koju koriste studenti UMAS-a.



- Ova scena nastala je prije dvije godine na inicijativu pročelnika za glumu profesora Milana Štrljića. Koriste je studenti glume kao jedini adekvatan izvedbeni prostor, a uređena je sredstvima Sveučilišta u Splitu. Plan je od nje napraviti trajnu scenu kako bi se obogatila kulturna ponuda grada Splita, i kako bi se stekla navika kod mladih ljudi da posjećuju kazalište. Predstave koje su nastale na "Sceni A" prepoznate su i izvan grada pa tako predstava "Roko i Cicibela" ovo ljeto ima ugovoreno čak petnaest gostovanja diljem Hrvatske.



Samo tijekom 2018. godine imali smo trideset izvedbi, a voljela bih istaknuti i suradnju s Hrvatskim narodnim kazalištem iz Splita, jer je rezultat toga što su studenti treće godine igrali ispitnu predstavu "Antigona". S obzirom da je u pitanju lektirni naslov, izvedbe su bile popunjene učenicima i studentima. Malena "Scena A" je zaista postala mjesto koje ima neku svoju stalnu publiku koja posjećuje ispite studenata, ali i ostale predstave - kazuje nam mlada glumica, koja je zbog posla nekoliko godina živjela i u Zagrebu.



Koliko joj sad nedostaje vibra glavnoga grada i sve ono što on nudi?



- Voljela sam život u Zagrebu, ali s obzirom na to da gore nisam imala obitelji, vezala sam se za ljude. Gledajući to tako, ne nedostaje mi Zagreb, ali mi nedostaju moji prijatelji koji tamo žive. Gore uvijek imaš nešto novo pogledati ili poslušati, i u ponudi je raznolik sadržaj ovisno o afinitetima, za svakog ima po nešto. Ali prednosti života u Splitu su klima i njegovi stanovnici. Toliko zanimljivih, duhovitih i opuštenih ljudi nema nigdje na svijetu kao u Splitu. Ovdje se uživa u životu svake minute i to je zaista prekrasno vidjeti. Ipak, u Zagrebu je kulturna i kazališna scena puno jača, ali nadam se da će dolaskom mlađih generacija kulturna scena Splita, koji trenutno stagnira, procvasti. Gledajući unatrag nekoliko godina situacija se je popravila, ali imamo mi još pure pojesti da bismo došli na razinu na kojoj je Zagreb – smatra Kumrić, koja je naravno i sama primijetila da je njezin rodni grad iz tranzicijskog postao nekontrolirana turistička meka.



- Nažalost, Split je od 1. svibnja pa do 1. listopada jedan veliki restoran i apartman, što je narušilo prepoznatljiv štih grada, ali istovremeno mnoge obitelji to je i othranilo jer je stopa nezaposlenosti kriminalna. Teško je ne primijetiti i problem koji se događa s nedostatkom stanova za podstanare koji su dostupni tijekom cijele godine. Doveli smo se do toga da građani Splita zbog turista nemaju gdje stanovati. Imam puno kolega studenata koji su pred početak sezone izbačeni iz stanova i ostavljeni na milost i nemilost prijateljima koji imaju smještaj. Ipak, smatram da će se turistifikacija zaustaviti sama od sebe jer je već sada previše objekata za broj turista koji nam dolazi. Uz to, najmovi poslovnih prostora u centru gradu postali su preskupi da bi baš svi opstali – priča nam Jagoda, koja je glumila i u kratkometražnom filmu slične tematike.



Na upravo završenom FMFS-u sudjelovala je u filmu Marka Višnjića "Nice and cosy", koji prikazuje jedan stan u kojemu u različitim razdobljima godine borave turisti, studenti, te sam vlasnik.



- Marko je moj kolega s faksa kojemu je to bio diplomski rad. Film je sniman na specifičan način da bi se stvorio protok vremena i prikazao što se sve u različitim razdobljima godine događa u jednom malom stanu u centru grada. Pa tako pratimo tri priče istovremeno. Jozo i Ane su iz Like došli na Advent u Split, troje studenata cimera Nevena, Donata i Matija priređuju kućni party, a u trećoj priči vlasnik stana Alen povremeno prespava u stanu jer je rastavljen i nesretan. U snimanje ovog filma, koje je Marko odlično organizirao, sudjelovali su gotovo svi kolege treće i pete godine glume i to je bio uistinu pravi užitak – kazuje splitska glumica, koja je prije upisa na fakultet imala i kratak izlet u poduzetničke vode, što je u njezinoj obitelji prirodno okruženje.



- Otvorila sam agenciju za organizaciju vjenčanja i moram priznati da me to prilično zabavljalo, ali nažalost zbog obveza na fakultetu ne stignem se time više baviti. Često me se vezuje za pivnicu, restoran i trgovinu, ali to su sve uspješni poduzetnički projekti moje majke u koje se ne miješam osim kad ona to zatraži. I sama imam poslovnu crtu, pa pretpostavljam da ću na tom području i sama doći do nekih ideja i pothvata koje ću ostvariti - najavljuje Jagoda, koja je u srednjoj školi bila pankerica koju se moglo susresti u underground klubovima, kao nježna plavuša u TV sapunici postala je prepoznatljivo "lice sa špice", da bi se u posljednjoj fazi u potpunosti povukla iz javnosti kako bi se posvetila studentskim obvezama.

Kojom će nas ulogom u sljedećoj fazi iznenaditi?