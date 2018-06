Žene, jeste li spremne? Izdvojili smo 10 najzgodnijih izbornika na Svjetskom prvenstvu, prvi na listi obara s nogu...

Nemojte se ljutiti, ali priča se da postoje i oni koji nisu pretjerano zaneseni nogometom kao takvim. Toleriraju ga, dok je prvenstvo i odgledaju koju utakmicu, ali nema tu pretjerane ljubavi, kažu.



Što ne znači da im je zabranjeno uživati u gledanju utakmica, kratiti vrijeme između himne i posljednjeg zvižduka komentiranjem navijača na tribinama ili pak jednostavno uživati u blaženom pogledu na ekran, bez mnogo pažnje što se na terenu točno događa i zašto.



A osim grickalica i piva, vrijeme se može prikratiti i - gledanjem zgodnih izbornika. Igrači su zgodni, to je već stara priča, ali mi smo odlučili izdvojiti galantnu gospodu koja se malo suptilnije preznojava, umjesto u dresu, u odijelima na terenu.



Pa krenimo od posljednjeg...



10. Zlatko Dalić, Hrvatska



Ne bi bilo u redu kada ne bismo na listu uvrstili našeg izbornika Zlatka Dalića. Uostalom, ima tu neku 'latino vibru' koja je, vjerujemo, nekim ženama neodoljiva. To što je iz Livna, nema veze, možemo ga zamisliti na nekoj egzotičnoj lokaciji u Peruu.









9. Joachim Low, Njemačka



Ovaj lik već je godinama na svim mogućim listama zgodnih izbornika, pa smo mu i mi podarili mjesto do Dalića. Uvijek ozbiljan i strog, Low bi možda bio pozicioniran i više, ali ne možemo iz glave izbiti njegovu groznu naviku...









8. Juan Antonio Pizzi, Saudijska Arabija



Evo jedan pravi 'latino tip'. Pizzi je rođeni Argentinac, koji je u mladosti žario i palio kao nogometaš diljem Južne Amerike, nakratko u Barceloni i Portu, a sada slama srca Saudijkama. Zgodan je i uvijek besprijekorno zalizan, a ima i nešto markantno u izrazu lica.









7. Vladimir Petković, Švicarska



Rođeni 'Sarajlija' s gotovo cjeloživotnom adresom u Švicarskoj jedan je od uglađenijih trenera na ovogodišnjem prvenstvu, ali još uvijek nam djeluje kao 'naš čovjek', iz regije, reklo bi se. Žene pred njegovim probijajuće plavim očima padaju na koljena, možeo zamisliti samo što se događa kad im se (rijetko doduše) nasmiješi.









6. Roberto Martinez, Belgija



Energični Španjolac nekako je završio u Belgiji i u red doveo hladne sjevernjake. Djeluje nam uvijek vedar i dobre volje, a te su karakteristike itekako poželjne. Osim toga, uopće ne izgleda loše, a njegov 'styling' preporučili bismo kao primjer mnogim muškarcima.







5. Aliou Cisse, Senegal



Četrdesetineštogdišnji Senegalac kojega znaju svi ljubitelji Premier lige tečno priča francuski, što je u startu dovoljno da se nađe na listi. Osim toga unosi i dašak egzotike, a ne možemo ne primijetiti da mu i naočale stoje odlično. Ajmo, Senegal!







4. Gareth Southgate, Engleska



Tipični Englez i trenira Engleze, a nije ni oku neugodan. Gareth je uz nogometnu i trenersku karijeru još i načitan; piše knjige, o nogometu doduše, ali pokazuje da ima volje. Također je i među mlađim izbornicima i izgleda neloše u odijelu.









3. Mladen Krstajić, Srbija



Brat susjed nam je jako lijep, pa nam nije mrsko pogledati ni utakmice koje Srbija igra.







2. Heimir Hallgrimsson, Island



Iako nam sigurno neće biti najdraži na svijetu ako Island nekako izgura Hrvatsku iz skupine, Heimir nam zasad izgleda jako dobro. Pravi nordijski tip, ima stav, izgled, a oduševljeni smo što je uza sve to i - zubar! Ne navijamo baš za Island, ali rado bismo ih 'poveli' sa sobom iz skupine.







1. Herve Renard, Maroko



Žene, duboko udahnite. Ako smo već na listi imali latino zavodnike, ovo je totalno novi stupanj. Na tragu Fabija s naslovnica ljubavnih romana, Herve terenom paradira u raskopčanoj bijeloj košulji, a momke trenira u izrezanoj bijeloj majici. Pitamo se u čemu ide na more, ne sumnjamo da ima spreman zavodnički 'outfiit' i za to.



Društvene mreže progorile su nakon što se ukazao ovaj prelijepi Francuz, pa poštujemo mišljenje većine. Uostalom, slika govori više od tisuću riječi...