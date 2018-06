'Igramo se žanrovima i zato nismo dosadni': Splićani Justin's Johnson uputili su nas u nove projekte, a otkrili su nam i kako šest potpuno različitih momaka funkcionira u bendu

Šestorica mušketira splitskog benda Justin's Johnson prekjučerašnjim koncertom, održanim na platou ispred Doma mladih, rasplesali su publiku te dobrom glazbom pozdravili povratničko Plavo stablo Vaska Lipovca. Tko ih ne bi volio i zaplesao uz njihove taktove, kad naprave pravu feštu od ska punka, rocka, swinga, pa i elektronike... Evo što nam je kazao član popularnog benda, Bernard Andrijašević, zvani Beka.



– Druženje s publikom uz Plavo stablo je prošlo više nego odlično i naravno da smo zadovoljni. I publikom i atmosferom te samom činjenicom da nam se Plavo stablo vratilo u grad. Vratilo nam se nešto što je zbog nekih okolnosti otišlo i sad nam je ponovno tu, i krasi nam grad.



Nakon albuma prvijenca "Na krivom mjestu u pravo vrijeme", izdali ste svoj drugi studijski album "All in". Poznati ste i posebni po tome što se volite igrati različitim žanrovima. Kako biste mogli opisati zvuk novog albuma?



– Volimo se igrati kako ne bismo bili monotoni. Radeći ono što volimo implementiramo omiljene zvukove, a šestorica nas je u bendu te svatko voli različitu glazbu, tako da je dosta i izbora. Ovaj put dominira swing atmosfera s puhačicama. Bitno je da se svi dobro zabavimo. Volimo unositi novitete u naš zvuk, pa nam je draže svirati, a publici je zabavnije slušati.



Suradnja s ekipom iz TBF-a?



– Već smo dosta puta s TBF-ovcima svirali i oni su kao naša velika braća. S njima je uvijek zabavno, ali isto bi mogli brzo u mirovinu – našalio se Beka.



S kojim domaćim izvođačima bi željeli surađivati?



– Domaćim? Hm... Generalno, stvarno smo otvoreni za suradnju s kim god. Volimo kad nam se donese nova energija u rad. Bitno je da se svira i da se radi!



A, s kojim stranim izvođačem bi najradije dijelili pozornicu?



– Nas je šestorica i svatko ima svoje želje, tako da dok bi se dogovorili i izredali s omiljenim bendovima dočekali bismo starost. Svaki od nas ima skrivene želje, pa nas je i žanrovski teško zadovoljiti. Zato i radimo ovako mješovitu glazbu, jer volimo dosta toga.



Kako se šestorica muškaraca uspiju usuglasiti i dogovoriti za nešto?



– Da nemamo vođu i ovog koji vodi glavnu riječ, ponašali bismo se kao Borg. Šalu na stranu, stvarno se uspijemo dogovoriti uglavnom oko svega. Na istim smo valnim duljinama, tako da nema nekih problema.



Gdje vas ovo ljeto možemo slušati?



– Bit će nas svugdje. Od Trogira, Požege, Murtera, pa do Kotora... Ukratko, jedno veoma radno ljeto i svirat ćemo unutar i izvan Hrvatske. Jedva čekamo!



Koji su budući planovi Justin's Johnsonovaca?



– Osim što sviramo, radimo i na novom materijalu. Ovaj put se igramo i s elektroničkom glazbom. Snimili smo već četiri stvari i u nastajanju su i druge pjesme. Svakako ćemo uvesti još novih žanrova, jer nam je to, kao što znate, veliki gušt. Igramo se s novim glazbalima i ritmovima. Sigurni smo da će se našim obožavateljima i drugima veoma svidjeti!