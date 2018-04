Doktori podijelili najgluplja pitanja koja su im pacijenti ikada postavili: 'Morao sam njoj i njenoj majci objasniti da nije alergična na alkohol, nego samo mamurna...'

Svi smo, u nekom trenutku naših života, vođeni panikom ili običnim strahom, znali svojim doktorima postaviti glupo pitanje. Bilo pa prošlo, većinom se, ionako, radi o liječnicima opće prakse, a oni su se naslušali zaista svega...



Da ima paničara, jasno je. Ali da ima ljudi kojima apsolutno nisu jasne temeljne postavke ljudskoga tijela, već je malo manje lako za shvatiti, pogotovo ako se radi o odraslim muškarcima i ženama koji (naoko) sasvim normalno funkcioniraju u svakodnevnim situacijama.



Na Redditu su glupa pitanja pacijenata postavljena doktorima u ambulantama vječni izvor inspiracije i nevjerice, a ovoga puta portal Indy100 prenio je neke od najboljih. Pravi biseri, složili su se komentatori, željni novih iskustava koja će ih nasmijati, dok je liječnicima, vjerujemo, puna kapa ovakvih provala na radnome mjestu.



"Morao sam 17-godišnjakinji i njenoj majci objasniti da djevojka nije "alergična" na alkohol, nego je samo mamurna. Požalila mi se da ponekad, nakon što popije dosta votke, često i na prazan želudac, osjeća mučninu, a ponekad (čak) i povraća ujutro. No, to joj se nije događalo svaki put, pa je zaključila da se radi o atipičnoj alergijskoj reakciji", piše tako jedan zaprepašteni doktor.

"Majka i baka doveli su 12-godišnju djevojčicu na hitni prijem zbog krvarenja. Nije bila ranjena, nego je imala menstruaciju, a mama i baka joj nisu htjele objasniti o čemu se radi, niti joj reći da će se slučaj nakon toga ponavljati jednom mjesečno...", požalio se drugi.

"Pacijentica je nazvala hitnu pomoć zbog udara. Nije mogla normalno govoriti ni kontrolirati slinu iz usta, no uspjeli smo ju razumjeti kada se požalila da je tako bilo i zadnji put kada je doživjela moždani udar (prije deset godina). Rekla je i da su se simptomi pojavili prije četiri dana i da je od tog trenutka znala o čemu se radi, ali nije htjela ići u bolnicu jer se "nadala da će to moći riješiti na svoju ruku"...", požalio se i jedan šokirani bolničar.

"Znam tipa koji je u panici posjetio doktora misleći da ima rak jer mu je nekoliko dlaka ispalo iz obrve dok ju je čupkao...", javili su se i neki objektivni "promatrači" nebuloza u ambulantama.



"Čovjek koji je prethodno upao u anafilaktički šok zbog određene hrane došao je jednoga dana u čekaonicu hitne pomoći s tom istom hranom, pokušavajući otkriti je li uistinu alergičan. Alergičan je."



"Jednom me pacijent upitao je li moguće da je njegov rak pluća povezan s navikom da puši 50ak cigareta dnevno, ali onih na motanje. Nije znao računaju li se i one."



"Jedna moja pacijentica znala je držati svoje vjetrove 'unutra' do trenutka u kojem je ne bi počeo brutalno boljeti stomak. Bojala se da će se, ako otpusti previše zraka van, ispuhati."



Podijelili su doktori i nekoliko dijaloga koji su ih, kažu, gotovo natjerali da preispitaju vlastito zanimanje.



"20-godišnjakinja i njen zaručnik saznali su da je trudna.

Ja: Pušite li?

Ona: Da, otprilike kutiju dnevnu.

Ja: Definitivno biste trebali prestati.

Ona: Ali, sestra mi je rekla da će, ako prestanem, dijete pasti u krizu i umrijeti.

Ja: Molim?", prvi je "prijavio".



Drugi slučaj, vjerovali ili ne, još je luđi.



"Nisam doktor, ali radim ultrazvuk.

Pacijentica: Pokušavamo zatrudnjeti 5 godina i ne ide nam.

Ja: Jeste li na ikakvim tabletama za neplodnost?

Pacijentica: Ne, ali na piluli sam zadnjih 7 godina.

Ja: Pijete kontracepciju i pokušavate zatrudnjeti u isto vrijeme?

Pacijentica: Da, htjela bih točno znati kada ću dobiti mjesečnicu...", ispričao je korisnik priču o pacijentici koja nije pazila na satovima biologije. Odlučila je, valjda, pokupiti ono najbolje od kontracepcije.