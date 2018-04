Proslave rođendana, osobito prvoga postale su pravi trend, a umjesto da se svi dobro zabave na prvom mjestu je objavljivanje fotografija na društvene mreže, potom briga roditelja kako će sve izgledati i jesu li kolači usklađeni s odabirom čaša i ostaloga pribora. Očigledno je da je to prešlo svaku mjeru, pa je jedna bijesna majka putem društvenih mreža odlučila poslati snažnu poruku, prenose mediji.



- Rođenje djeteta je jedno od najvažnijih događaja u životu svake žene, tako i u mom. Prošlo je skoro godinu dana od kako je naša mezimica došla na svijet, a prvi rođendan je sve bliže. I njemu bih se posebno radovala da me svi okolo ne pitaju:“A u kojem restoranu ćete proslaviti 1. rođendan?”



Restoran?! Molim, jesam li to dobro čula?! Nekada se znalo zašto se ide u restoran ili pod šator – za ispraćaj i svadbu. Danas, pored sve popularnijih 18-ih rođendana, koji su po mom mišljenju, prave svadbe bez mlade/mladoženje, ali obavezno s dečkom/djevojkom koji prate u koraku slavljenika, pravi cirkusi prave se i od prvih rođendana. Pa je li je ovaj narod potpuno izgubio pamet ili smo kolektivno osvojili neke ogromne pare na lutriji?! Možda nisam u toku?!



Ne znam ni sama na koliko prvih rođendana sam bila do sada i svi su bili na isti kalup. Mnogobrojni gosti, od kojih najmanje ima djece, muzika koja trešti na sav glas i izbezumljena lica slavljenika kojima nije jasno zašto ih majka drma u naručju, zašto ih svi ljube i žele da se slikaju sa njima?



Proslave “na veliko” su postale trend u celoj zemlji, a većina roditelja više vodi računa o gostima i samoj organizaciji nego o željama svojih mališana. Kod nas važi nepisano pravilo da se za proslave i slavlja uvijek nađe vremena i novca, bez obzira na trenutnu materijalnu situaciju. Ljudima je taj događaj veoma važan i žele da ga proslave sa bliskim ljudima.



U redu, razumijem da je to važan dan, ali zbog čega se mora praviti tolika fešta? Zar vaše dijete nije najvažnije tog dana? Zar ne bi trebalo da mu tog dana posvetite pažnju i potrudite se da bude nasmijano, okruženo samo ljudima koje poznaje, a najviše djecom?-dio je poruke koju je objavila ogorčena majka iz Srbije.



Kako prenose mediji, majka je zaključila kako je to sve bespotrebno te da bi vaš mališan trebao slaviti prvi rođenda u krugu najbližih. Slažete li se i vi s njom?