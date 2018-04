Snežana je predavala u školi, imala je normalan život, a onda je jedan dan dala otkaz... Kupila bicikl i krenula na put oko svijeta 

Od trenutka kada se ideja o pedaliranju oko svijeta rodila u mojoj glavi, nitko me nije mogao odvratiti od nje. Sve svoje misli, snage i sposobnosti usmjerila sam na pronalaženje načina da je i realiziram - navodi to Snežana Radojičić - žena koja putuje oko svijeta biciklom.



Predavala je u školi, vodila je jedan normalan život, a onda je rekla da joj je dosta osrednjosti - ostavila je sve, kupila bicikl i krenula na put oko svijeta!



- Na ostvarenje te zamisli nije me potakao nikakav viši ideal ni cilj – ne mislim da će ovu planetu spasti to što ću putovati ekološkim prijevoznim sredstvom, ne tražim odgovore na vječita ljudska pitanja o smislu, ne očekujem da moj avanturizam ikome postane životni uzor. Jednostavno, želim voziti bicikl, pisati, crtati, upoznavati nove ljude i radim samo ono što me čini sretnom. Jer život je prekratak i samo jedan - napisala je na svom blogu ova profesorica.

Uzdržavala se predavanjem engleskoj jezika u Kini, prodaje putopise i knjige...



No, na putu ima i problema:



- Putnici znaju da im vize pojedinih zemalja koje imaju u pasošu mogu praviti problem pri ulasku u neke druge zemlje. Takav je, recimo, slučaj sa izraelskom vizom kada želite ući u Pakistan, Irak, Iran, Kuvajt, Libiju, Sudan i još nekoliko muslimanskih zemalja. Sa iranskom vizom u pasošu niste rado viđeni na američkim granicama. Odnedavno je problematično dobiti i kinesku vizu ukoliko u istom pasošu imate tursku ili pakistansku... i tako dalje. Lista zemalja koje nemaju diplomatske odnose sa DNR Korejom podugačka je. Srećom, za ulazak u ovu zemlju izdaju vize na posebnim kartončićima, na koje vam udare i pečat. Na izlazu, ostavite kartončić cariniku i 'puj pike ne važi' - nema materijalnog dokaza da ste ikad bili u Severnoj Koreji - navodi profesorica Radojičić, čije fascinantne fotografiej obilaska svijeta biciklom možete vidjeti OVDJE, a njen put možete pratiti OVDJE i OVDJE.