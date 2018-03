Dame, biste li za ovog momka rekle da piše poeziju, te da ujedno i s guštom volontira i pomaže osobama sa sindromom Down?

"Sramota je ako čovjek ostari, a da pri tome ne otkrije ljepotu i snagu za koju je njegovo tijelo sposobno".



Sokratov citat uvertira je u knjigu (predgovor prije predgovora) "Inteligentni bodybuilder" mladog autora Maksimilijana Stjepana Petrija, objavljenu ove godine u vlastitoj nakladi. Devetnaestogodišnji pisac taj je osebujni priručnik za vježbanje inače dirljivo posvetio svome "didu Stipi", veli, "čovjeku koji nikad nije odustao, čak ni onda kad je bilo jako, jako teško".



Nas je, pak, privukao već sam naslov; zašto je prefiks "inteligentni" ispred sportaša koji se poslovično smatraju "dotupitim"? Možda baš u svrhu razbijanja predrasuda? Naposljetku, i Arnold Schwartzenneger je sustavno gradio tijelo, a poznat je i kao jedan od najinteligentnijih ljudi iz javnog života...



- U pravu ste - slaže se s nama mladić s kojim, dakako, razgovaramo prije treninga. Pa pojašnjava:



- Stalno me živciraju te fame o "glupim" bilderima, a zapravo se radi o tako pametnoj i vrlo složenoj disciplini koja može biti revijalnog i natjecateljskog karaktera. Iako intenzivno treniram manje od tri godine, to me odavno muči i zato sam napisao ovaj priručnik, kako bih dakle laicima, ali i bilderima još više približio proces rada na svojem tijelu – kazuje mladić, koji je u teretanu prvi put ušao sa samo trinaest godina.



U duhu svojeg imena pripovijeda ozbiljno, kao netko tko je navikao na disciplinu. Ma kao da je direktno iz drevne Sparte ponikao! Maksimilijan zvani Maks ili Maki, doista mora živjeti tako kako bi stigao rasporediti sve dnevne obaveze. Naime, osim što je student prve godine poslovne ekonomije Sveučilišta u Splitu, volontira u udruzi koja okuplja i pomaže osobe s Downovim sidromom, a bavi se i modelingom pri agencijama "Safir model management" i "Royal models", te teretanu pohodi pet dana u tjednu. Ne previše, oko sat vremena, i s prilagođenim programom kako se ne bi "prebildao".



- S obzirom na to da nosim modne revije, figura mi ne smije biti previše robustna, moram zadržati izvjesnu gipkost. I o tome se može više saznati u mojoj knjizi – vragolasto namiguje.



U čemu je, pak, razlika između njegovog literarnog prvijenca i drugih, već objavljenih publikacija na tu temu?



- Stručnjak Dalibor Zulejhić, inače profesor kineziologije i prekaljeni bodybuilder te osobni trener bio je oduševljen mojom knjigom, i njegova mi podrška puno znači. Iako se nisam formalno školovao u sportskoj branši, posjedujem puno praktičnog znanja i ono što su mnogi stručnjaci "putem izgubili": entuzijazam. Istinski sam zaljubljenik u kulturu tijela, koja je važna koliko i ljepota duha. Moramo njegovati obje strane naše ličnosti – ozbiljno će naš sugovornik Maksi.



A da ne govori u vjetar, prisnažuje još jedna činjenica iz njegova mladog, rekli bismo, "produhovljenog buliderskog" života: ljepotan iz teretane, naime, piše i poeziju!



- Imam u laptopu tristotinjak pjesama na temu života, oprosta, ljepote, boli, ljubavi... Ne, to još nisam stigao ukoričiti, ali me prijatelji i familija nagovaraju. Zasad sam pjesme pisao samo za svoju dušu, ali možda ću i to jednom poželjeti podijeliti s čitalačkom publikom. Zasad sam cijeli u promoviranju bodybuildinga: želim da ljudi znaju koliko je on koristan, kao i sport sam po sebi jer proširuje kognitivne procese, opskrbljuje mozak kisikom i općenito blagotvorno utječe na čovjeka.



Želim da ljudi odbace nerazrađene mitove i za početak sami sebe discipliniraju. Želim poručiti i da sam oštro protiv suplemenata, jer nema prečice bez znoja i napornog rada na sebi. Može se tolerirati neki proteinski shake, ali osnova svega su domaća hrana, treninzi, duhovne vježbe i, u mom slučaju, humanitarni rad i poezija – kazuje mlađahni Maksimilijan, inteligentni bilder, student, humanitarac, pisac i poet iz Splita.