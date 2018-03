Želite zarađivati na instagramu? Otkrivamo vam koliko pratitelja morate imati i kako se ponašati da bi vam svaki dan na račun sjelo od 500 do nekoliko tisuća kuna

Ivana Šulc je stručnjakinja za društvene mreže, marketing (posebno digitalni), internet, tehnologiju, posao i karijeru. Savjetuje mlade ljude kako pokrenuti posao na YouTubeu ili Instagramu. U razgovoru nam otkriva kako zaraditi na mreži, te što je nužno da bi postali utjecajan "influencer" koji zarađuje ozbiljne novce.



Koliko pratitelja moraju imati osobe da bi počele zarađivati?



– Broj pratitelja nije toliko važan da bi se uspješno zarađivalo iako mnoge kompanije preferiraju više od 1000 pratitelja. To je neka "čarobna" brojka koja dokazuje da je riječ o profilu s potencijalom. Angažman je puno važniji od samog broja tako da su često uspješniji i manji profili, "micro influencers", koji imaju do 5000 pratitelja od onih koji broje stotine tisuća. Komentari, lajkovi i općenito interakcija pratitelja s profilom je ono što je najvažnije, a najbolji angažman često imaju manji profili jer pratitelji smatraju da su autentičniji i manje plaćeni od velikih.



O kolikim se tu novcima radi, recimo za 10 tisuća pratitelja, zatim za 30 tisuća, 100 tisuća ili milijun?



– Tipične brojke, kad je riječ o zaradi na Instagramu su ove (prema podacima iz 2017. godine):

Ispod 10.000 pratitelja: 93-137 dolara po postu;10.000-50.000 pratitelja: 140-185 dolara po postu; 50.000-100.000 pratitelja: 210-250 dolara po postu; 100.000-250.000 pratitelja: oko 400 dolara po postu; od 250.000 do milijun pratitelja: oko 700 dolara po postu; više od milijun: od 1500 dolara + više po postu. Na YouTubeu: 50.000-100.000 pretplatnika: 500-1000 dolara po videu; 100.000-500.000 pretplatnika: 1000-3000 dolara; više od 500.000 pretplatnika: 5000 dolara i više. Potrebno je uzeti u obzir da su ovo okvirne brojke i da o samom influenceru ovisi koliko će zaraditi. Ima malih profila koji imaju 1500-3000 pratitelja i zarađuju više od onih s 10.000+ pratitelja, ako se znaju "prodati" i imaju ono što se traži na tržištu, kao i kvalitetnu interakciju s pratiteljima.



Isplati li se reklamirati profil na drugim instagram profilima i to plaćati?



– Isplati se suradnja s drugim influencerima, u smislu "quid pro quo". Zajedno surađuju, međusobno se reklamiraju i podržavaju kako bi zajedno došli do većeg broja pratitelja i ostvarili suradnju s brendovima. Plaćanje se u pravilu ne isplati jer se najčešće ne vrati uloženo.



Koja su područja na Instagramu najzanimljivija za zaradu?



– Moda, kozmetika/lifestyle/luksuz, zdravlje/wellness/fitness i putovanja.



Koliko fotografija dnevno treba postavljati?



– Pravilo bi bilo ne više od 3 fotografije dnevno jer sve drugo nalikuje na spam. Jedna ili dvije su optimalna brojka ali svatko treba pronaći mjeru koja mu/joj najviše odgovara i koja donosi rezultate.



Koliko se plaćaju lažni pratitelji?



– Ovisi kakve se pratitelje želi kupiti. Postoje mjesta koja nude izrazito jeftine pratitelje, npr. 100 pratitelja za 100 dolara, i tu vrijedi ona "koliko platiš, toliko dobiješ" jer je uglavnom riječ o "botovima" i neaktivnim profilima. Može se dobiti i 10 tisuća pratitelja za 1000 dolara i tu je riječ o aktivnim profilima koji će pružiti određeni stupanj interakcije.



Stručnjakinja Ivana Šulc

Ako netko ima 40 tisuća pratitelja u Hrvatskoj, je li to respektabilna brojka?



– Tih 40 tisuća pratitelja je respektabilna brojka bilo gdje u svijetu, posebno ako je riječ o organski skupljenim, a ne kupljenim pratiteljima.



Trebaju li se popularni hrvatski instagrameri javljati sami velikim kompanijama ili čekati da one dođu njima?



– Pravilo broj 1 kod zarađivanja od društvenih mreža je preuzeti inicijativu i ponuditi svoje usluge drugima. Od 100 vrata na koja će pokucati, 99 će ih odbiti ali onaj jedan koji pristane je prvi posao na kojemu će zaraditi. Ponekad i kompanije priđu prve, ali to je u pravilu rijetka praksa i rezervirana samo za one najveće i najpopularnije influencere. Ostali se moraju sami izboriti za sebe.



Koji profil kompanija se voli reklamirati na Instagramu?



– Na Instagramu je trenutno više od 25 milijuna poslovnih profila, većina se oglašava targetiranim (ciljanim) oglasima. Najviše u oglašavanje ulažu avionske kompanije, modni i kozmetički brendovi, Nike (među prvima su prihvatili Instagram kao platformu za oglašavanje), hotelski lanci, restorani…



Može li se na Instagramu prodati račun?



– Može iako nije legalno i protivno je pravilima Instagrama jer korisnici nisu vlasnici svojih profila (vlasnik je Instagram). Korisnici su vlasnici samo svog sadržaja i fotografija/videa. Profitabilnije je raditi na profilu i zarađivati od njega kao influencer, nego ga prodati kada se dođe do neke respektabilne brojke pratitelja jer cijene nisu visoke (u prosjeku 0,50-3 dolara za 1000 aktivnih pratitelja).



Ivana, što savjetujete nekom mladom dečku ili curi koji želi pokrenuti Instagram profil i na njemu zarađivati? S kojim poljem se baviti i što prezentirati svijetu?



– Nema određene niše koja garantira uspjeh i zaradu na Instagramu, posebno ako je riječ o nezainteresiranoj osobi za to područje ili ne zna dovoljno o njemu. Netko tko misli da je moda profitabilna niša ali to radi samo zbog zarade najvjerojatnije neće imati uspjeha, jer će Instagram doživljavati kao obvezu, ostat će brzo bez ideja i materijala za kvalitetan sadržaj. Uvijek se najbolje baviti onim prema čemu se osjeća strast i interes. Nešto što osobu pokreće, o čemu zna dovoljno i s čim se može baviti 24 sata dnevno, jer društvene mreže su naporan posao koji nikada ne spava, posebno ako se osoba želi probiti na međunarodnom tržištu.



Neki smatraju da je Instagram samo hobi i da novci sami dolaze...?



– Oni koji pokreću posao na Instagramu moraju biti svjesni da svaki slobodan trenutak trebaju posvetiti kreiranju i objavljivanju sadržaja i da je riječ o poslu, a ne hobiju. To je posao koji zahtijeva ozbiljan angažman, kvalitetnu opremu, a boostanje (oglašavanje) postova i objavljivanje na društvenim mrežama treba plaćati jer organski domet nije onakav kakav je nekada bio. Potrebno je predstaviti sebe u najboljem svjetlu, voljeti nišu kojom se bavite i imati poduzetničke vještine kako bi prodali ono što nudite. Ljudi koji glume da su nešto što nisu vrlo se brzo otkriju, danas najbolje prolazi autentičnost.



Trebaju biti aktivni na drugim profilima, komunicirati s pratiteljima i odgovarati na pitanja, te neprestano kreirati zanimljiv i kvalitetan sadržaj i učiti nove vještine, ali i pratiti trendove koji se na Instagramu često mijenjaju. I najvažnije od svega, ne odustajati. Ne postoji uspjeh preko noći, često su potrebne godine da se osoba izgradi kao influencer. Mnogi odustanu kad vide da im ne ide kako su planirali, ali oni koji ustraju imaju šansu za uspjeh. Ako imate dodatnih pitanja, stojim vam na raspolaganju.



