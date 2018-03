'Istina, '91. je bilo časno... A danas su se okrenuli fašizmu, pozivaju na rat, dižu oružje!': Bešlagić opleo po 'krivcima' za stanje u državi, nije štedio nikoga

Glumac Enis Bešlagić oduvijek je bio prilično vokalan kada je u pitanju izražavanje mišljenja. Kako mu, kao i mnogim njegovim sunarodnjacima, smeta situacija u susjednoj nam državi, zna se na svome Instagramu oglasiti po tom pitanju, a kada to radi, ne štedi nikoga...



Enis Bešlagić žestoko prozvao 'prave krivce' za presudu: A mi koji kao znamo tko je ubijao, klao i silovao, al ne smijemo javno reći...



I ovoga puta krivci za međusobnu netrpeljivost su, po njemu, vladajuće stranke, ali i 'miševi' koji su se od velikih vjernika pretvorili u - fašiste. Bez pardona ih je Bešlagić prozvao takvima, dodavši da njihova uvjerenja nemaju nikakve veze s vjerom, već su u suprotnosti s njom. Mržnji i nesnošljivosti nema mjesta, vrijeme je da se konačno vrate prave vrijednosti...



Ne znamo koji ga je točno događaj potaknuo da zabilježi svoj bijes, ali cijelu je jednu 'kratku pauzu snimanja' odlučio potrošiti upravo na to.



"Istina, '91. je bilo časno da se diže nacionalna svijest, da se ljudi okreću fino vjeri, da kažu da su vjernici, da poštuju jedni druge; kako u džamijama, tako i u crkvama, sinagogama... Ali danas, nakon toliko godina, mnogi su se okrenuli fašizmu i mrze druge, ponovno pozivaju na rat, dižu oružje, nacionalne tenzije samo kad je njima to bitno, u njihovu korist, a između sebe se druže..."



Dalje u monologu postaje jasno da se radi o 'trima nacionalnim vođama' kako ih Enis oslovljava, a nije štedio ni one koji iz crkava podržavaju takve ljude. To je kontra vjere, kaže ogorčeni glumac na kraju.



A post shared by Enis Bešlagić🎭 (@beslagicenis_jedini_pravi) on Mar 23, 2018 at 5:51am PDT



Osim videa objavio je i pismeno objašnjenje svojih riječi.



"Evo me miševi koji radite za medije koji propagiraju fašizam! Protiv sam lažnih vijesti koje šire potkupljivi ljudi. Biti nacionalno osviješten je pitanje svih naroda na ovim prostorima, ali mrziti druge zbog njihove vjere ili imena i misliti da si bolji narod od drugoga je fašizam! Jeste li prepoznali ovu pojavu kod svih naroda?! Jeste... onda počnimo ukazivati na nju, a ne ignorirati je! Narod je medij koji će vam jasno poslati poruku na izborima! Ova mladost koju trujete godinama mržnjom... Nećemo više šutjeti na vaše laži! Mi smo medij! I hvala Bogu da nismo dio vaše priče", napisao je.



U komentarima su ga podržali istomišljenici, oduševljeni kako glumac uvijek kaže što mu je na srcu, bez dlake na jeziku. Ne gleda po kome će 'oplesti', važno da je poruka poslana...



"Bravo, svaka čast! Samo jasno i glasno da se konačno osvjeste zatupljene glave, da jedni druge ne gledamo i ne procjenjujemo po imenima. Budimo ljudi, nije teško!", kratko i jasno komentirao je jedan pratitelj.