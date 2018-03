Gledatelji osupnuti RTL-ovim odabirom kandidata s policijskim dosjeom: Jel' ovo Noćna mora ili Big Brother?!

"Gledanost pada svakim danom sve više i više! Produkcija se hvata za slamku, i zato ubacuju oriđinale poput Jure Kelave i Ante Biuka... Mislili su: naciji se svidjela Ribica, pa ajmo još takvim talentima napunit kuću... Al' nije ti ovo Noćna mora! Dok produkcija to shvati bit će prekasno", "jel moguće da nakon onog s Grobarom detaljnije ne provjeravaju potencijalne stanare?



Baš sam detaljno pratila sve i pratit ću i dalje, ali me skroz prođe želja kad vidim kakve su ljude ubacili", "očito je moguće. Ne znam koja je poanta, da skandalom dignu gledanost? Kronično im fali 'fatalnih' ljudi koji bi potaknuli neka nova događanja i odnose u kući, a ne nekih krezubih polusvjetova koji nemaju šta radit na TV-u, osim u Provjerenom.



Ne razumijem odluku da tog lika ubace u kuću. Osim ako žele i skandal u kući, da tip nekog pretuče", samo su neki od komentara gledatelja na Big Brother forumu, koji su ostali zapanjeni ulaskom Ante Biuka iz Ogorja Donjeg u RTL-ovu kuću Velikoga brata.



I to ponajprije zbog njegovih nekoliko desetaka kaznenih prijava za obiteljsko nasilje i nedjela koja mu se stavljaju na teret, poput onog posljednjeg kada je samo tjedan dana prije ulaska u BB kuću upao u dom 84-godišnjeg susjeda i prijetio mu puškom.



Javnost se pita kako je moguće da takva osoba postane sudionik realityja, koji se svakodnevno emitira u udarnom terminu komercijalne televizije i zašto odmah, čim se saznalo za njegov policijski dosje, produkcija nije reagirala i izbacila ga iz showa.



'Oni su nenormalni, nek' probaju ubacit Mlađana i Paravinju!'



Na upite kakve su kontrole i provjere kandidata produkcije prije njihova ulaska u show, razmišljaju li o Biukovu izbacivanju iz BB kuće i pribojavaju li se da bi nasilnim metodama skloni stanar mogao pribjeći istima i unutar BB kuće, na RTL Televiziji nisu htjeli detaljnije odgovarati.



– Kandidate u svakom trenutku nadgleda 10 osoba i 54 kamere. Upoznati smo s trenutnim postupkom protiv sudionika projekta "Big Brother 2018", Ante Biuka. Institucije rade svoj posao, a RTL im je na raspolaganju za svaki vid suradnje – dobili smo službeni odgovor s RTL Televizije na čiju smo adresu, između ostaloga, proslijedili i upit tko jamči za sigurnost kandidata u BB kući.



"Oni su nenormalni", "nek probaju ubacit Mlađana i Paravinju. Šta sad?! Kruha i igara", "potencijalni ubojica. Nije mi napeto takvo nešto gledati. Neka onda stave kamere u neki zatvor", pišu, između ostaloga, forumaši, osupnuti zbog činjenice što se nekome tko ima problema sa zakonom pruža prilika u reality showu.



"Produkcija se bazirala na ljude. Što veći uvoz-izvoz istih. I što šarenija ekipa. Od totalnih fikusa, do totalnih frikova. Zanemarili su zadatke i pravila, pa stanari u nedostatku istih sami izmišljaju vlastite. Ne pripremaju scenarij za stanare, jer se samo fokusiraju na novi ulaz/izlaz", komentira jedan od revnih pratitelja događanja u BB kući, drugi se pak nadovezuje s "čekaj, šta nije taj lik za izbacit. Istrage, kriminalac i tako to..." "Varaš se. To je njihova klijentela...", uzvraća mu treći uključujući se u burnu raspravu na forumu aktualnog Big Brothera.