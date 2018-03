Nagrađivana novinarka uređuje 'Pomorsku večer' i osvaja odličja na snijegu, a nama otkriva čudesnu ljekovitost čaja od maslinovog lišća

'Jedna mi je znanica pričala kako je u pet litara vina kuhala željezo na lagano sve dok nije ostalo pola količine vina. Kad smo je pitali šta je stavila u vino, ona veli – sjekiricu, bez drške naravno! Smijali smo se, ali ona je, bogme, popravila krvnu sliku!'

Dugogodišnja višenagrađivana novinarka Hrvatskog radija iz Rijeke Branka Malnar i ove je godine na Svjetskom skijaškom natjecanju novinara, koje se održalo u Bugarskoj, ovjenčana medaljom.

Ovog puta u timskom paralel slalomu zajedno s kolegama iz Slovenije, Španjolske i Italije osvojila je broncu. Prije tri godine bila je i svjetska prvakinja u veleslalomu u kategoriji superseniorki, žena iznad 55 godina, u Španjolskoj.

Branka je jedna od urednica čuvene emisije HRT-a "Pomorska večer", ali na lokalnoj frekvenciji može je se svakog petka čuti u emisiji "Ćapaj mi cimu". Obožava more i ljude koji od mora žive, brodove, jedrenje i vjetrove, ali i planine su joj u krvi.



Po majci Primorka, po ocu Goranka, skija od svoje šeste godine. Počela je, naravno, na Platku. Najdraža disciplina joj je spust, koji je nekad i vozila na republičkim i tadašnjem državnom prvenstvu. Rado će vam ispričati kako su se u skijaškom klubu po pola sata pješke penjali na Radeševo da bi se spustili za minutu. No, iako je već u sedmom desetljeću, energija i entuzijazam za skijanjem je ne napušta. Dok su mnoge njezine vršnjakinje zbog straha od osteoporoze prestale sa skijanjem, njoj je, priča nam, jedan susret s nekadašnjom svjetskom šampionkom Celinom Seghi promijenio mišljenje.



O narodnoj medicini



– Ta sjajna skijašica u svojoj devedesetoj odvozila je, kao predvozač, novinarsku trku takvom lakoćom da su svi mnogo mlađi od nje ostali osupnuti. Pa kad može ona, mogu i ja, rekoh sebi. U Americi postoji i klub skijaša 90 plus, koji i dan-danas sjajno skijaju. Jer skijanje nisu samo dvije daske, već i način života, svojevrsna meditacija – kaže ova novinarka, koja je skijanjem zarazila mnoge naraštaje, a naročito među onima koji se redovito okupljaju u Italiji na godišnjem natjecanju članova skijaške sekcije hrvatskih novinara.



Ali, svi koji su ikada bili na skijanju s Brankom Malnar znaju da se za prvu ruku mogu obratiti upravo njoj ako ih spopadne kakva grlobolja ili temperatura izazvana virozom. Jer među kolegama i prijateljima poznata je po tome što uvijek sa skijaškom prtljagom nosi i neki melem, đumbir ili, recimo, čaj od maslinova lišća.



– Ako popiješ čašicu tog čaja kad osjetiš prve simptome viroze ili gripe, dva, tri puta po dec, sutra garantirano možeš na skije – reći će Branka nevoljniku kojemu će se točno tako i dogoditi bude li je poslušao. Sama se, kaže, uopće ne sjeća kada je zadnji put popila antibiotik. Ona je kulerica čije je pogonsko gorivo staloženost, mirnoća i tolerancija, njezin moto je "nema žurbe, nema presinga", osim na veleslalomskoj stazi, gdje se pretvara se u metak.



Otkuda to znanje i sklonost narodnoj medicini?



– Valjda od bake iz Crnog Luga. Ona je puno toga znala o biljkama, uvijek je imala te teglice s nekim pripravcima za liječenje i jako mi je žao što nisam više od nje naučila. U biljkama su sastojci konvencionalnih lijekova, to je poznata stvar. Čemu ih onda uzimati, a da prije toga ne probaš prirodan način. Na primjer, taj čaj od maslinova lišća... naravno preventivno, kad te ozbiljno ćapa, tu su liječnici.



Eh, da, taj čaj. Kako je moguće da snizi temperaturu?



– Recept sam našla u jednoj knjizi o benefitu ekstrakta maslinova lišća. To je stari sicilijanski recept po kojem se lišće kuha jedanaest sati na temperaturi ispod 80 stupnjeva Celzijevih.



Čavlom u jabuku



Kako?



– U tzv. slow cookeru, ima ti to za kupit. Kad tako kuhaš, onda lišće otpušta sastojak oleuropein, koji je antivirusni agens. To ti je kao šalša i likopen. Šta duže pomidore kuhaš, one ispuštaju više likopena, koji je u stvari antioksidans. Zato su je naši stari dugo kuhali. Uvijek kažem, čuvaj se za antibiotike kad ti budu trebali, kad bude frka. To su ti naši stari sve znali.



Znaš kako su, kad bi bili anemični, zabijali čavao u jabuku i ostavljali je preko noći pa je ujutro jeli. I stvarno im se krvna slika popravljala. Jedna mi je znanica pričala da je u pet litara vina kuhala željezo na lagano sve dok nije ostalo pola količine vina.



Kad smo je pitali šta je stavila u vino, ona veli – sjekiricu, bez drške, naravno! Smijali smo se, ali ona je, bogme, popravila krvnu sliku. To ti je to. Nije ti to alternativa nego stoljetno iskustvo, kod nas prenošeno usmeno, a u Kini pak i zapisuju to već četiri tisuće godina, onda te ja pitam šta je alternativa.



Vjerojatno si često u prirodi.



– Da, obožavam sa psom štetati šumom. On se treba rastrčati pa se i ja rastrčim. To je, kako kažu Japanci, takozvano kupanje u šumi shinrinyoku. Zar nije čudno da u šumi sve truli, a ništa ne smrdi?! Boravak u šumi nosi niz benefita, od smanjenja stresa do jačanja imuniteta.



Pa gdje imaš šumu?



– Pa ima tu i oko Rijeke, ali najčešće sam u Gorskom kotaru.



Šta bereš?



– Imaš toliko tih biljaka... Na primjer, volim kozju bradu, to ti je maslačak, on se jede i izuzetno je zdrav. Ili divlja riga, vi kažete rikula. Jedno vrijeme sam sto posto na sirovoj hrani. Naravno, zimi je teže, ali sve što se može jedem sirovo jer je fenomenalnog okusa. Jela sam divna sirova jela. A i u Dalmaciji se nekad gotovo sve jelo sirovo. Mi danas sve korisne sastojke ubijamo kuhanjem i preradom. I zato jedemo puno više nego šta nam treba jer tražimo energiju koje u prerađenoj hrani gotovo i nema pa nadoknađujemo količinom.



Posljedice su poznate u obliku viška kila i sala. Koliko ćeš jabuka ili trešanja pojesti direktno ubranih s voćke? Puno manje nego ako su odstajale. Jesi li probala sendvič od krastavca? Moja devetogodišnja unuka to sebi napravi. Oguli koru, izdubi i očisti sjemenke i onda unutra stavlja po želji, malo sira, šunke... Izvrsno! A neki rade cušpajz od krastavaca, daj molim te, zamisli to. Pa ko to može jest?



Pomoćnik Djeda Mraza



Spominješ unuku, koliko znam imaš kćer i sina...



– Da, imam 29-godišnju kćer Ninu i njezinu malu Geu, a sin Vibor je stariji dvije godine i trenutno živi u Njemačkoj, studirao je međunarodne odnose na London School of Economy. Bio je u Španjolskoj pa potom u Finskoj, Irskoj i sad Njemačkoj. U Finskoj je bio i pomoćnik Djeda Mraza.



Pomoćnik Djeda Mraza?



– Da, u Rovaniemiu. Po legendi, koja se sad turistički iskorištava, Djed Mraz tu obitava. Tu mu i pišu, ekipa odgovara. Budući da u predblagdansko vrijeme tu dolazi gotovo milijun turista, pomagao je djedici razgovarati sa Španjolcima:).



Da smo znali, mogli smo nešto preko veze dobiti! I ti voliš putovati...



– Ooo, da. Vidjela sam 35 zemalja, sve kontinente osim Australije. Uz SCIJ, Međunarodni klub novinara skijaša, članica sam i Međunarodne federacije turističkih novinara FIJET-a, a putovala sam dosta i poslovno. Upoznala sam dosta kolega na svim stranama svijeta. To obogaćuje, čini te tolerantnijim. Takvi su i pomorci, zato ih volim.



Ljudi posebnog kova



Upoznala si ih mnogo, radeći već tri desetljeća "Pomorsku večer". Nije ti dosadilo?



– Ne. Taj posao me ispunjava. Upoznala sam puno predivnih ljudi, a oni koji žive od mora, pomorci i ribari, posebnog su kova. Naši časnici cijeli život uče, rade i žive s po dvadesetak različitih nacija. Moraju poznavati kulturu i običaje tih nacija, a to znači da imaju širinu. Voljela bih da se u nas malo više poštuje more, jer vidjela sam tu vrstu respekta i ljubavi u nekih drugih naroda.



Svatko tko voli more trebao bi jednom otići u Brest na Festival mora. Sretna sam što su neki pojedinci kod nas revitalizirali tradicijsku brodogradnju poput dr. Joška Božanića, koji je to započeo s falkušom, a potom se prelilo duž obale. E, on mi je ispričao jednu zanimljivost koja je kumovala imenu moje emisije "Ćapaj cimu". Bio je, dakle, u San Pedru gdje su, kako znamo, davno otišle generacije komiških ribara, i čekao na rivi ribarice naših iseljenika. U nekom trenutku pristaje jedna ribarica, a crnac s prove viče: "Capaj cimu!".