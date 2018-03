Prije više od pola stoljeća ubijen je američki predsjednik, a sada ga možemo čuti kako 'drži' govor iz Dallasa

Gotovo 55 godina nakon što je ubijen, američki predsjednik John F. Kennedy moći će "održati" svoj govor kojeg su trebali čuti okupljeni trgovinskom centru u Dallasu.



Ne radi se ni o kakvoj neslanoj šali, zahvaljujući tehnologiji rekonstruiran je Kennedyjev govor kojeg je trebao održati 22. studenoga 1963. godine, ali je prije toga ubijen dok se kroz Dallas vozio s prvom damom, Jackie Kennedy, teksaškim guvernerom John Connallyjem i njegovom suprugom Nellie.



Bilo je potrebno osam tjedana za oživljavanje 2590 riječi napisanih u predsjednikovom govoru, napravili su to stručnjaci britanske audio-tehnološke tvrtke CereProc i irske agencije Rothco.



Oni su napravili bazu od 116.777 zvučnih jedinica iz 831 Kennedyjevog govora i radijskih obraćanja, potom je sve to analizirano i konačno pretočeno u govor koji nikad nije održan. Tako se sada prvi put, predsjednikovim glasom, može čuti govor koji je pripremio za skup do kojeg nije stigao.