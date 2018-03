UZNEMIRUJUĆE FOTOGRAFIJE Prizor koji ledi krv u žilama: ribar pronašao 27 pari ljudskih ruku, a policija u tome ne vidi ništa čudno

Jedan ribar u Sibiru je pronašao 27 para ljudskih ruku! Bile su smještene u nekakvoj torbi. Ruske vlasti navode da su ruke vjerojatno odložene od strane jednog forenzičkog laboratorija.



Kako piše Siberian Times, ribar je torbu pronašao nedaleko grada Khabarovsk, u blizini rijeke Amur, nekih 30 kilometara od granice s Kinom.

Macabre bag containing 27 pairs of human hands found in bag on Amur River island. Mystery over who the hands belonged to, when they were chopped off, and why. GRAPHIC IMAGES https://t.co/eq2B1N1Pn9 pic.twitter.com/wJZqYveSPr