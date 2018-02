Ceca nema srama, objavila sliku vjenčanja s Arkanom, fanovi je napali i poručili: 'Koga zanima taj pas, zemlja mu kosti izbacila', 'Krvnik i genocidaš'

Iako je notorni kriminalac Željko Ražnatović Arkan u ratovima na području bivše države unesrećio tisuće ljudi, udovica Ceca i dalje, bez imalo srama, slavi njegov lik i djelo.



Tako je na svoju službenu Facebook stranicu stavila sliku vjenčanja s ubojicom koji je, podsjetimo, također ubijen.



No, iako je zbog dijeljenja foto-uspomene očekivala odobravanja, dobar dio komentatora je napao Cecu, naveli su da vole njenu glazbu, ali im nije jasno kako može i dalje, bez imalo srama podržavati ratnog zločinca.



Evo nekih komentara:

- "Koga interesira taj pas, zemlja mu kosti izbacila"

- "Mnogima je nanio bol, ne bi se trebala ponositi njime. Nije fer prema žrtvama"

- "Krvnik i genocidaš"



No, bilo je i onih komentara iz kojih je vidljivo da njeni obožavatelji nemaju pojma s čime se tijekom rata - a i prije njega - bavio Arkan.



"Veliki Srbin, slava mu. Ceca je divna, izvela je svoju djecu na put, Nažalost nema takvi ljudi pout Slavnog Arkana", napisala je jedna gospođa ispod fotografije.

Pa evo da podsjetimo i tu gospođu tko je bio njen miljenik.



Kao dječak je krao po ulicama, potom je kao pubertetlija osnovao bandu koja je haračila po cijeloj Jugoslaviji. A omiljeno mjesto za lopovluke mu je bio i Zagreb, gdje ga je uhvatila tadašnja milicija. Osuđen je na tri godine maloljetničkog zatvora, ali to ga nije opametilo pa je usavršio zanat i nastavio s krađama u inozemstvu, navodi se da je činio i ubojstva.



Zatvaran je u nekoliko navrata, ali je često bježao iz zatvora diljem Europe. Osjećajući da bi mogao zaraditi raspadom Jugoslavije osniva Srpsku dobrovoljačku gardu koja sudjeluje u borbama u istočnoj Slavoniji u Laslovu, Ernestinovu, Vukovaru i drugim mjestima, te otvoreno surađuju s JNA.



Evo kako ga opisuje tjednik 'Vreme':



- Njegovo zapovijedanje bilo je mješavina urlanja, šamaranja... Arkan i njegova Garda istaknuli su se u ratnim zločinima i etničkom čišćenju. Ali još i više u industrijskom i sistematskom pljačkanju sela po istočnoj Slavoniji. Gardisti zaduženi za bijelu i drugu tehniku, industrijske i poljoprivredne strojeve te sve ostale vrste roba, nazivani su inženjerci - opisuje Arkana magazin 'Vreme', te podsjeća da je Arkan bio u hrvatskim rukama, ali došla je zapovijed da ga se pusti na slobodu.



- Na povratku iz Knina u Beograd, Arkan je s trojicom suputnika uhapšen u noći 28. na 29. studenog 1990. u Dvoru na Uni. Hrvatska policija je u njegovom vozilu našla dva heklera, pištolj, revolver, dvije ručne bombe i tri stotine metaka. Arkan je u Zagrebu optužen za pripremanje oružane pobune i rušenje ustavnog poretka Republike Hrvatske. Mada ga je branio tim od petnaestak poznatih i uglednih odvjetnika iz Srbije i Hrvatske, činilo se da zadugo neće izići na slobodu. Međutim, svi koji su se na to kladili, izgubili su. U svakom slučaju, Arkan je u lipnju 1991. u Zagrebu osuđen na pet godina zatvora i pušten da se do pravomoćnosti presude brani sa slobode. Odmah je privatnim avionom odletio za Beograd - navodi Vreme, dok drugi mediji pišu da je Arkan nekome u vodstvu mlade hrvatske države platio i milijun tadašnjih maraka da ga puste. Sve te priče nisu nikada do kraja razjašnjene, ali je očito pušten da pobjegne.



Glavni tužitelj Međunarodnog kaznenog suda za bivšu Jugoslaviju objavio je optužnicu protiv Arkana, a teretilo ga se za silovanja, ubojstva i druga nehumana djela.