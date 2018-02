Otkriveno kakve grudi vole siromašni, a kakve bogati muškarci, a evo i kako buljenje u poprsja utječe na zdravlje

Istraživanje provedeno na skupini muškaraca potvrdilo je kakve grudi vole muškarci i što to govori o njima.

Time je potvrđeno da muškarci najviše vole velike grudi, no to se ipak odnosi na muškarce lošijeg materijalnog statusa, a objašnjenje za to je jako zanimljivo. Radi se o tome da materijalno bogati muškarci čak i podsvjesno znaju da privlačnost žene ne leži u grudima, dok oni siromašniji u velikim grudima vide sigurnost.

Također, studija je potvrdila da su muškarci koji vole velike grudi seksisti. Međutim,muškarci koji žele u bližoj budućnost postati očevima, vole veliko poprsje jer u bujnim oblinama žene vide sigurnost za svoju buduću djecu.

Oni kojima je u djetinjstvu nedostajalo majčinske brige, nježnosti i ljubavi će se prije na ulici okrenuti za ženom koja ima veće grudi i željeti je pored sebe kao svoju djevojku ili suprugu. Jednako tako, zanimljivo je da su istraživači otkrili kako gledanje u ženske grudi poboljšava kardiovaskularno stanje muškaraca te im popravlja raspoloženje, jačajući optimizam.