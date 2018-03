'Pričigin' dobio Torcidu, jednog je pisca pojela trema, provokativna Ivana Bodrožić briljirala, a kad je Tanja Mravak Splićanke prevela na sinjski - brisale su se suze 

Dvanaesti Pričigin počeo na Svjetski dan pripovijedanja, pred punim amfiteatrom Doma mladih, uvodnim slovom direktora i osnivača Petra Filipića i umjetničkog direktora Nebojše Lujanovića.



Glavni program večeri bio je "Hrvatski pisci i spisateljice pričaju" s temom "Ko ovo more platit - Priče o neprocjenjivom“.



Izbornica i moderatorica Patricija Horvat priznala je da je jedna od prvih sintagmi koju je čula pri dolasku u Split, "ko ovo more platit".



"To znači znati uživati u onom što ti je poklonjeno“ - rekla je.



Led je probio zagrebački Osječanin, pisac, novinar i moderator Srđan Sandić. On je u priči "Kako je nastao pekinejzer“ pričao o baranjskoj Srpkinji koja je dobila otkaz i nemogućnost da se igdje zaposli. Sad je umirovljenica i, kako je rekao, sina pedera pokušava nagovoriti da se oženi. Priču je nažalost završio propalom poantom.



"Pojela me trema“ - priznao je Sandić, koji tjedno moderira nekoliko tribina, ali ne u punom amfiteatru MKC-a.



Mikrofon je potom preuzela popularna splitska spisateljica i kolumnistica Boba Đuderija, kojoj je nekoliko najvjernijih poštovateljica uz ovacije podizalo transparent podrške. I Pričigin je tako konačno dobio svoju Torcidu.



"U nas danas nema više neprocjenjivoga. Sve se može platiti, dati u koncesiju, oteti od susida, pretvorit u bazen ili apartman“ - rekla je Đuderija, ispričavši priču o mornaru kojem je sve neprocjenjivo.



Pljesak 'izdajničke' publike



"Da sam znao da će biti ovoliko publike, razmislio bih o dolasku“ - priznao je splitski putopisac sa zagrebačkom adresom i oštri polemičar Jerko Bakotin.



On je pričao o revolucionaru, političkom zatvoreniku s Bliskog istoka koji nije bio slijepi vojnik partije i ideologije.



"Zato je proglašen izdajnikom kao u našem gradu“, poantirao je Bakotin dobivši veliki pljesak "izdajničke“ publike.



"Drago mi je doći u Split, kada u svoj Vukovar više ne smijem ići“ - uvodno je rekla dugočekana provokativna poznata spisateljica i kolumnistica Ivana Bodrožić, koja je dobar dio djetinjstva provela na Skalicama.



U najboljoj i najkoherentnijoj priči večeri pripovijedala je o nezaposlenoj 58-godišnjoj samohranoj majci, koja je dobila otkaz i u javnom WC-u kod Kaptola. Uzaludno traženje posla dovodi je dotle do trenutak pravog osjećaja nađe u uzvraćanju agresije lokalnom pijanom nasilniku koji blati Istanbulsku konvenciju, nipodaštava žene i veliča Hitlera te u olakšanju na mramoru u najneposrednijoj blizini bivšeg radnog mjesta.



Slikar i pjesnik Hrvoje Marko Peruzović potvrdio je stereotip da pjesnici najradije pjevaju o ljubavi, a pričaju o alkoholu. Pričao je o pijanom slikaru koji je mokrio na lokomotivu Titova vlaka te završio na policiji i sudu uz sirove sarme.



"Pijte odgovorno“, zaključio je Peruzović.



'Tribalo bi štagod radit!'



Za počasno, ali vruće mjesto na samom kraju, ljubimica publike, kratkopričašica i kolumnistica Tanja Mravak, odlučila se na priču o igri Gige i drugih sinjskih djevojčica, koje se igraju onoga što ne mogu biti, Splićanke.



"Lip je dan, ajmo učinit đir“, kaže jedna od "Splićanki".



"Kako bi se to prevelo na sinjski?“, pitaju je druge.



"Lip je dan, tribalo bi štagod radit“...



Uz smijeh publike Tanja Mravak je priču dovela dotle da Giga, koju ne slušaju roditelji, prijateljice, muž, utjehu nalazi za pričiginskim mikrofonom.



"Ovo je neprocjenjivo!“, poantirala je Mravak skočivši na noge, potvrdivši da je ne samo kraljica Pričigina, nego i prava Splićanka.



Bila je to večer puna smijeha pričiginske publike. Kritičniji gledatelj primijetio bi da je muški dio ekipe podbacio, da se osjetio izostanak vladara mnogih formi, pa i pričiginske, Borisa Dežulovića ili Emira Imamovića Pirketa.



Večer je nastavljena u 22 sata u kavani hotela Bellevue autorskom večeri novinara i urednika Borisa Rašete s kojim je razgovarao Kruno Lokotar.



Splitski festival pričanja nastavlja u srijedu u 20 sati u amfiteatru Doma mladih. Pod naslovom "Svatko nosi svoj kviz" nastupit će majstori kviza Milan Fošner, Miroslav Ambruš Kiš, Joško Lokas, Damir Mrkonjić Mrki, Vladimir Šagadin i Morana Zibar. Njih je izabrao moderator Marijo Glavaš. U 22 sata na istom mjestu je autorska večer popularnog glumca i komičara Branka Đurića Đure "Đurine kućne (pričiginske) čarolije". S njim će razgovarati Nebojša Lujanović.