Jamstvo vam je jedno od najvažnijih elemenata pri kupnji novog automobila? Pročitajte sitna slova koja često znaju skrivati podatke na koje u prvi mah niste ni pomislili

Kod nas, kao i svugdje u Europi, podrazumijeva se da proizvođač automobila daje jamstvo ili garanciju za prodano vozilo na određeno vremensko razdoblje ili ograničenu kilometražu, s tim da jedno isključuje drugo.

Pritom najčešće ograničenje kilometraže je 100.000 kilometara, dok se vremenski raspon kreće od dvije pa do čak sedam godina, pri čemu je Kia neprikosnoveni rekorder. Ali ako bismo gledali prosjek po godinama, onda se on kreće oko pet godina.

Ne tako davno većina je proizvođača za svoje modele davala jednu godinu jamstva, a tu su granicu počeli probijati japanski proizvođači, koji su prvi uveli trogodišnje jamstvo na nova vozila. Ubrzo su taj trend počeli pratiti i drugi. Danas ona traju nerijetko i do pet godina, a najdalje je išla Kia s jamstvom za mnoge nedostižnih sedam godina.

Nije iz ljubavi prema kupcima

Nesumnjivo, kad su se Korejci odlučili ponuditi tvorničko sedmogodišnje jamstvo, nisu to napravili iz ljubavi prema budućim kupcima. Tu je više aspekata, između kojih su morali biti vrlo sigurni u kvalitetu svojih automobila. S druge strane, apsolutno najduljim jamstvenim rokom za automobile u Europi primamili su kupce, jer svatko želi što dulju garanciju za bilo kakav proizvod, a pogotovo automobil.

Dakako, Kia ima i svoju računicu, pa je, kao i kod drugih proizvođača, ako se jamstvo ne želi izgubiti, među ostalim, obvezno servisirati automobil u njihovoj ovlaštenoj mreži. Dakako, računica je da ćete sedam godina dolaziti na redovne servise u njihovu ovlaštenu mrežu. Od toga korist, osim ovlaštenog servisera, ima i vlasnik vozila jer mu automobil i kao rabljeni više vrijedi. Naime, odluči li vlasnik Kiju prodati nakon četiri godine korištenja, prodaje automobil s tri godine jamstva.

Ipak, pogledaju li se na jednome mjestu jamstva svih marki na našemu tržištu, može se reći kako su poprilično šarolika. Najkraće jamstvo traje dvije godine, bez ograničenja kilometara. Takvo daju BMW, Citroën, Mercedes, Mini i Peugeot. Dvije godine traje i jamstvo za Volvo, s ograničenjem 150.000 kilometara. Tri godine jamstva i 100.000 prijeđenih kilometara nudi Dacia, koja je u tome društvu s renomiranim “japancima”, poput Honde, Suzukija, Nissana i Mitsubishija.

Četiri godine jamstva daju Audi (100.000 km), Opel (120.000 km), Renault (150.000 km), Škoda (100.000 km) i Volkswagen (100.000 km). U društvu “odlikaša” s pet godina jamstva su Seat (100.000 km), Alfa Romeo, Fiat i Jeep (120.000 km), Ford i Mazda (150.000 km), te Hyundai i Toyota, oboje bez ograničenja kilometraže. Šest godina ne nudi nitko u općemu jamstvu, ali je u nekih i ta mogućnost dostupna, ovisno o nadoplati produljena jamstva.

Iznimki ima mnogo

Navedene garancije odnose se na opća jamstva, a iznimki ima mnogo. Također, većina proizvođača s duljim jamstvom ima nadogradnju produljenoga jamstva na tvorničko jamstvo, no za kupce to ne igra ulogu, jer jamstvo je jamstvo. Proizvođači s tri godine jamstva također nude mogućnost produljenja na pet godina, a nerijetko produljena jamstva idu u prodajne akcije. Također, njihovo trajanje može biti drukčije od trgovca do trgovca.

Treba odmah reći da većina proizvođača ne daje opće jamstvo baš na sve dijelove automobila, a pod potrošni materijal koji jamstvo obično ne pokriva spadaju dijelovi kočnog sustava, akumulator, žarulje, metlice brisača, svjećice...

Stepenicu ispod Kije smjestio se bratski joj Hyundai, koji nudi pet godina. Pet godina jamstva daje i Toyota, ali za razliku od Hyundaija, Toyotino se petogodišnje jamstvo u Hrvatskoj dijeli na dva dijela. Iako su vozila “pokrivena” s pet godina jamstva bez ograničenja, prve tri godine (do 100.000 km) aktualno je jamstvo proizvođača, dok u četvrtoj i petoj godini korištenja za automobil jamči zastupnik Toyote za Hrvatsku, i to bez ograničenja kilometraže.

Članovi VW grupacije, Volkswagen, Škoda i Audi, na svoje automobile daju četiri godine jamstva, a na Seat pet godina. Dvije godine jamstva daje tvornica bez ograničenja kilometraže, a još dvije godine produljenog jamstva daje zastupnik Porsche Croatia, uz uvjet da automobil nije prešao više od 100.000 kilometara. U jamstvenom listu nisu poimenično navedeni dijelovi koji ne spadaju u jamstvo, nego se samo koristi formulacija “prirodno trošenje dijelova vozila ne smatra se nedostatkom”.

I Ford daje 5 godina jamstva

Ford se također priključio proizvođačima koji na svoje automobile daju petogodišnje jamstvo, s tim da prve dvije godine pokriva tvorničko jamstvo, a preostalih 36 mjeseci pada na lokalno jamstvo.

Riječ je o tvrtki Grand Dalewest d.o.o, kao ovlaštenom uvozniku Fordovih vozila u Republiku Hrvatsku, koja omogućuje svim kupcima i korisnicima njihovih automobila kupljenih isključivo u ovlaštenoj mreži na području Hrvatske produljeno jamstvo od tri godine ili do 150.000 kilometara za osobno vozila

Pet godina jamstva u Hrvatskoj na svoje automobile daju, primjerice, Mitsubishi, Subaru, Suzuki (3 + 2) i Nissan uz najčešće ograničenje kilometraže od 100.000 kilometara. Citroën, Peugeot i DS imaju jamstvo od dvije godine bez ograničenja kilometraže, a Opel četiri.

Stoga, ako vam je jamstvo jedno od najvažnijih elemenata pri kupnji automobila, zatražite cijeli jamstveni list i pročitajte sva sitna slova, koja često znaju skrivati podatke na koje u prvi mah niste ni pomislili. I ako vam nešto nije jasno, nemojte se ustručavati pitati za pojašnjenje koji se sve dijelovi mogu zamijeniti pod jamstvom ako se pokvare u jamstvenom roku.