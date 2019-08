Puno više od gradskog šminkera: veći kapacitet spremnika goriva omogućuje doseg veći od 300 kilometara

Hondina PCX-serija 125 i 150 stari je znanac u svijetu skutera, a 2011. godine je verzija od 125 ccm čak bila i najprodavaniji model na tržištu.

Skuter je do sada prošao kroz dva stilska osvježenja (posljednji 2014.), no ono po čemu ga kupci i zainteresirani ipak više pamte jest sustav start-stop. Naime, PCX je bio prvi koji je ovu tehnologiju rezerviranu za automobile unio u svijet na dva kotača. Sustav start-stop automatski isključuje motor prilikom stajanja na semaforima, u koloni i slično, štedeći pritom pet posto goriva (tvornički podatak). To, naravno, odmah inicira glavno pitanje – koliko troši?

PCX 125 je za vrijeme našeg testa trošio 2,5 l/100 km, što je zaista fantastičan rezultat. Podatak koji je možda i važniji od toga jest da je Honda povećala kapacitet spremnika goriva u odnosu na prethodnu generaciju za čak 2,1 litru (ukupno osam litara), što PCX-u omogućuje doseg veći od 300 kilometara. Time je PCX zapravo postao puno više od običnog gradskog šminkera.

Izuzmemo li veći spremnik goriva, nešto oštrije linije, veća LED-svjetla i 12-voltnu utičnicu, PCX je ostao dosljedan svojoj originalnoj recepturi. Riječ je o skuteru koji još uvijek djeluje vrlo moderno, čak pomalo futuristički. Završna je obrada vrhunska, uostalom kao i na svakoj drugoj Hondi, što se ponajviše reflektira na lakiranim površinama, koje imaju dubinski sjaj.

Ergonomija je nadasve ugodna, jedino što bi moglo zasmetati pojedincima jest činjenica da se na PCX uspinjete kao na motocikl. Da, podnica nije ravna, pa ga ipak treba opkoračiti desnom nogom.

No, čak i vozači višeg stasa neće imati problema s udaranjem upravljača o svoja koljena pri oštrijim manevrima prilikom provlačenja kroz gradske gužve, a dobro je što podnica omogućava uzdužno pomicanje stopala, pa će svatko naći idealan položaj. U prostor ispod sjedala bez problema stanu jet kaciga i jakna.

S kotačima od 14 cola pogođena je zlatna sredina između okretnosti i stabilnosti, a monocilindraš snage 11 KS sasvim je dostatan za sve gradske, pa i prema potrebi brže međugradske relacije. Do brzine od 80 km/h stiže vrlo poletno i bez naprezanja, pa ćete u gradu prilikom kretanja učas ostaviti sav četverokotačni promet iza sebe.

Uz još malo strpljenja i dužu ravnicu, brzinomjer će se zaustaviti na brojci 110 km/h, što je puna šaka brade za dvokotač ovog kalibra. Sustav kočenja CBS vrlo je učinkovit – privlačenjem lijeve polugice kočnice aktiviraju se i stražnji bubanj i prednji disk, što zadovoljava većinu potreba u gradskoj vožnji.

No, za punu zaustavnu moć potrebno je djelovati na obje polugice, kada se aktiviraju sva tri klipa u prednjoj čeljusti, kao i stražnji bubanj. Dolaskom norme Euro 4, ABS je i na PCX-u postao serija, no to u konačnici nije utjecalo na njegovu konačnu cijenu. I dalje košta isto kao i prije pet godina – 24.500 kuna.