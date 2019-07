Testirali smo: prvi pravi češki kompakt cilja na Golfa

Dolaskom Scale na europsko tržište, a tako i u Hrvatsku i Škoda napokon ima konja za trku u kompaktnoj klasi gdje je Volkswagen neprikosnoveni gospodar, a za leđima mu pušu Ford Focus, Mazda3, Kia Ceed, Renault Megane...

Kompakt iz Mlade Boleslave, prvi je Škodin model napravljen na modularnoj platformi MQB A0 Volkswagenovog koncerna. Naziv Scala dolazi od latinske riječi za stepenice ili skale, te je prvi češki automobil s dizajnerskim smjernicama prenesenim s koncepta Škoda Vision RS. S dužinom od 4362 milimetra, širinom od 1793 mm i visinom od 1471 mm te međuosovinskim razmakom od 2649 mm nova Scala u Škodinoj gami pozicionirana je ispod Octavije koja je uvijek bila za pola „broja“ veća od Golfa, te će biti izravan konkurent upravo njemačkom kompaktu čija bi osma generacija trebala stići na tržište početkom iduće godine.

Prvi pravi peterovratni češki kompakt sigurno će usmjeriti i budućnost Octavije, koja će porasti pola broja i smjestiti se u srednju klasu. Zahvaljujući novoj platformi i obilnom korištenju čelika velike čvrstoće karoserija je robusna, otporna na uvijanje, a lagana. Dizajnerski tu nema posebne posebne ekstravagancije, ali ako je nekome do pažnje uvijek može izabrati „rally zelenu“ ili „race plavu“. Znatno više impresionira prostranost. Karoserija je rastegnuta na solidnih 4361 mm i bez problema prima cijelu obitelj, a posebno impresionira prtljažnik od 467 litara. U odnosu na konkurenciju gdje prtljažnik Focusa broji 375 litara, u Meganeu 384 litre, a u Astri 370 litara, nova Scala je rekorder.

Produženo stražnje staklo sa spojlerom iznimno je efektno, a doplaćuje se 1550 kuna. Uz taj dodatak nova Scala djeluje atraktivnije i privlači poglede, pri čemu pridonosi i „race plava“ boja. Već od početka opreme nudi se radarski sustav skriven iza prednje maske koji češkom kompaktu omogućuje automatsko kočenje u slučaju nužde. Serijski se isporučuju kotači 205/55 R16 povoljni za zamjenu. No, uz doplatu kotače je moguće ukrasiti i sa 17, pa i 18 cola velikim aluminijskim naplatcima. Testni automobil bio je opremljen 17-colnim alu naplacima Volans. Doprinos svemu daje bogata oprema Style, koja uz automatsku klimu donosi i veći dodirni zaslon od 8 inča pomoću kojega se upravlja svime i svačime, pa i jačinom i smjerom puhanja klime što bi bilo logičnije riješiti klasičnim prekidačima. U unutrašnjosti je opcijska digitalna instrumentna ploča u slučaju da vam je analogna tehnologija dosadila, tako da se može dobiti 10,25-inčni virtualni kokpit. Ekran infotaimenta sad je podignut sa središnje konzole i za Scalu se može kazati kako je prvi Škodin model koji napušta klasičnu arhitekturu interijera. Novi koncept unutrašnjosti Scale karakterizira odlična ergonomija i izdašna ponuda prostora, kao i brojni pretinci za odlaganje sitnica.

Ponuda motorizacije je pravi pogodak. Početak benzinske ponude predstavlja 3-cilindarski 1,0-litreni motor, zasad dostupan samo u izvedbi sa 115 KS (u dolasku je izvedba sa 95 KS). Riječ je o provjerenom i dokazano izdržljivom motoru prvi put ugrađenom VW Golf u jesen 2015. godine. Barem podjednako uglađen kao nagrađivani Fordov 1,0-litreni Ecoboost, osvaja mirnim radom i ravnomjernim ubrzanjem. Nikakav izuzetak tu nije ni Scala. S ovim turbobenzincem od 115 KS kojeg krasi okretni moment od 200 Nm raspoloživim između 2000 i 3500 „điri“ Scala ubrzava od 0 do 100 km/h za 9,8 sekundi i postiže maksimalnu brzinu od 201 km/h. Solidna su i međuubrzanja, pa pretjecanje nije nikakav problem na otvorenoj cesti. Jedini mali minus je što se u niti jednoj opremi ne nudi pomoć pri kretanju na uzbrdici pa će oni kojima kretanje uzbrdo nije najdraža disciplina morati doplatiti 560 kuna.

S najbogatijim paketom Style i turbobenzincem od 115 KS Scala košta 20.230 eura, a s nizom doplata (adaptivni tempomat do 210 km/h, Lane Assist, Park pilot, kamera za vožnju unatrag, paket Dynamic, paket Emotion, zračni jastuk za koljena vozača...) cijena u konačnici doseže brojku od 24.410 eura. Osnovni model s paketom Active i istim motorom košta 16.505 eura.



Tehničke karakteristike Motor. 3-cilindarski, turbobenzinski, 12V Obujam: 999 ccm Snaga: 115 KS pri 5000-5500/min Okretni moment: 200 Nm pri 2000-3500/min Mjenjač: ručni, 6 brzina Pogon: prednji Dimenzije: 4362 x 1793 x 1471 mm Međuosovinski razmak: 2649 mm Prtljažnik: 467/1410 l Ubrzanje: 9,8 s Najveća brzina: 201 km/h Potrošnja: 4,2/5,0/6,4 l/100 km Cijena: testni model 20.230 eura, s doplatama 24.410 eura