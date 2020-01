Pojavila se snimka na kojoj iranski projektil ruši ukrajinski zrakoplov; New York Times: Utvrdili smo autentičnost ovog videa

Na društvenim mrežama se dijeli video snimka na kojoj se vidi trenutak u kojem je ukrajinski avion, kako se čini, pogođen samo nekoliko minuta nakon što je uzletio iz Teherana. Riječ je o Boeingu 737 u kojem je bilo 176 ljudi, a koji su svi poginuli nakon pada u relativnoj blizini teheranskog međunarodnog aerodroma.

Ugledni New York Times piše da su utvrdili autentičnost snimke i dodaje da video prikazuje kako je iranski projektil pogodio avion iznad Paranda, u blizini zračne luke u Teheranu. To je područje na kojem je ukrajinski zrakoplov prestao slati signal prije nego što se srušio u srijedu.

Kada je projektil pogodio zrakoplov, došlo je do male eksplozije, no avion nije tada raznesen. Nastavio je letjeti još nekoliko minuta, okrenuo se natrag prema zračnoj luci, piše New York Times.

Dvojica neimenovanih dužnosnika Pentagona smatraju da je avion oboren slučajno. Naime, drže da je iranski sustav protuzračne obrane vrlo vjerojatno bio aktiviran jer je samo nekoliko sati ranije Iran projektilima napao dvije vojne baze u Iraku u kojima su smještene američke trupe. Stoga je itekako moguće da su Iranci aktivirali sve sustave protuzračne obrane kako bi mogli odgovoriti na eventualni američki protuudar.

I ugledna londonska kompanija IHS Markit u svojem je izvješću također procijenila da je ukrajinski Boeing "vjerojatno greškom oboren iz sustava protuzračne obrane SA-15", pritom se pozivajući na fotografije s društvenih mreža koje pokazuju da ostatke projektila ruske proizvodnje pokraj mjesta nesreće.

U ovoj je nesreći poginulo svih 176 putnika i članova posade.

Kanadski premijer Justin Trudeau rekao je u četvrtak da je nekoliko obavještajnih izvora, uključujući kanadske, navelo da je iranska raketa zemlja-zrak srušila Boeing.

- Imamo informacije više izvora, posebice naših saveznika i naših službi koji navode da je iranska raketa zemlja-zrak sušila zrakoplov. To možda nije bilo namjerno, rekao je na konferenciji za novinare.

Kao i u srijedu, kanadski premijer je ocijenio da posljednji događaji pojačavaju potrebu podrobnije istrage te afere.

- Kanađani imaju pitanja na koje treba dati odgovore, inzistirao je.

Nesreća u kojoj je poginulo 176 osoba, među kojima 63 Kanađana, dogodila se nedugo nakon što je Teheran ispalio rakete na baze koje koristi američka vojska u Iraku.

Američki predsjednik Donald Trump kazao je u srijedu da ima "sumnje" u pogledu razloga pada tog zrakoplova, prenosi AFP.

Jedan američki dužnosnik rekao je da su američki sateliti detektirali lansiranje dvaju projektila nešto prije nego se zrakoplov srušio. Dvojica dužnosnika kazala su kako Washington vjeruje da je zrakoplov srušen slučajno.

Službeni Teheran je u međuvremenu pozvao Boeing da se uključi u istragu, što je zaokret u odnosu na početno stajalište kada su to odbijali, a također su uputili poziv kanadskom premijeru Trudeau da podijeli s njima svoje obavještajne podatke koje je navodio govoreći o uvjerenju da je zrakoplov oboren projektilom.