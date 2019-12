Monika je u lošem zdravstvenom stanju? Policija objavila novu fotografiju pedofila, sužava se krug oko 'Malčanskog berberina'

Vi! Koji smatrate da se zveri mogu popraviti. Vi! Koji ste dali saglasnost da zver opet udahne slobodu koje nije dostojan. Vi! Koji ste potpisali protiv kazne doživotnog zatvora, jer smatrate da zveri treba da imaju pravo na nadu... Svi vi treba da primite u kuću jednog Mališu Jevtovića, Malčanskog berberina, Dragana Đurića, Vladicu Rajkovića, Darka Kostića. Pa pošto smatrate da ti ljudi mogu da se resocijalizuju, onda neka žive pod vašim krovom, neka se igraju sa vašom decom, neka čuvaju vašu decu dok ste vi na poslu. Da li biste na to pristali? Sebični ste. Sebični ste, jer ne znate kakva je bol živeti život bez svog života. Ne znate kako je probuditi se u sobi u kojoj ugledate prazan krevet, umesto voljenog bića. Sebični ste, jer vam je bitnija profesija od ljudskosti. Sebični ste, jer vas boli briga kako je jednoj porodici koja traga za svojim detetom, a vi ste pustili na slobodu istu tu zver. Ova deca su imala svoje snove, svoje želje, nade. Ako im je neka zver to oduzela, zašto dajete zverima prava na nadu? Kakva nada bre? NAGON SE NE LEČI!!! “Imate li duše dušmani?”

A post shared by Сашка (@saskajuric) on Dec 26, 2019 at 3:31pm PST