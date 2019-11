Jak potres, magnitude 6.0 po Richteru, pogodio Grčku; Desetak minuta kasnije zabilježen potres u Jadranskom moru, s epicentrom kod Tirane, Osjetio se i u Dalmaciji

Jaki potres pogodio je u srijedu ujutro nešto iza sedam sati grčki otok Kretu. Prema prvim informacijama radi se o potresu magnitude 6.1 po Richteru.

Kako je objavio Euromediteranski seizmološki centar (EMSC), potres se osjetio i u Crnoj Gori. Epicentar udara nalazi se oko 84 kilometara sjeverozapadno od grada Khania.

Felt #earthquake (#σεισμός) M6.0 strikes 179 km W of #Irákleion (#Greece) 5 min ago. Please report to: https://t.co/nfJn1VAZCc pic.twitter.com/ImKsksbBPn