Maritime Bulletin: Potraga za nestalim pomorcima nije opsežna koliko bi trebala biti. Sramota da EU ne može pronaći dovoljno resursa za spas poštenih, marljivih ljudi!

Specijalizirani pomorski portal Maritime Bulletin jutros je objavio najnoviji komentar o potrazi za nestalim pomorcima s broda Bourbon Rhode, među kojima je i hrvatski kapetan Dino Miškić.

'Potraga je nastavljena, ali u znatno manjem opsegu, i to tek nakon mnogih protesta javnosti u Hrvatskoj i Ukrajini, izazvanih ogorčenom rodbinom i prijateljima nestale posade, a nakon što su hrvatske i ukrajinske vlade uputile službene pozive francuskoj vladi, tražeći od nje da razmotre suspenziju SAR-a i nastave potragu čim prije moguće.

Obitelji nestalih pomoraca osnovale su i Fond čija je svrha financiranje privatnog zrakoplova kako bi pokrenuli i zračni nadzor na tom području.

Njihove nade ojačale su nakon svjedočenja trojice spašenih mornara koji ustrajavaju da se nastavi tragati za preostalim splavima za spašavanje, te nakon izvješća s obalnog tegljača Alp Striker čija je posada uočila svjetla koja podsjećaju na signalne rakete', piše Maritime Buletin te nadalje komentira kako potraga nije opsežna koliko bi trebala biti.



'9. listopada u potrazi su angažirana četiri SAR broda, uključujući Alp Striker, a zrakoplov US Hercules C-130 zadužen je za zračni nadzor. No, potraga nije toliko opsežna koliko bi trebala biti. Nema francuske fregate s helikopterom i mlaznim brodom, nema brodova usmjerenih na to područje radi dužeg traženja, koji bi bili zamijenjeni drugim brodovima.



I brodovi koji su trenutno uključena u potragu razmještena su tek nakon što su s Alp Strikera uočene baklje, a uskoro bi mogli napustiti to područje', opisuju se manjkavosti potrage na specijaliziranom pomorskom portalu Maritime Buletin te se zaključuje:



'EU, uključujući Francusku, ne štedi nikakva sredstva i napore u traženju ilegalnih migranata, ali ne mogu pronaći dovoljno resursa za spas poštenih, marljivih ljudi. Kakva sramota!'.



Na kraju zeksta objavljen je i link na GoGetFunding kampanju kojom se prikuplja novac za organizaciju privatne potrage za nestalim pomorcima. Dosad je prikupljeno gotovo 40 tisuća dolara.