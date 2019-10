Kompanija Bourbon potvrdila Miškićevoj supruzi novosti o potrazi na Atlantiku, uključuje se još jedan zrakoplov; Prijateljica obitelji: Ludo smo sigurni da je to - to!

Kompanija Bourbon potvrdila je Marijani Miškić, supruzi nestalog hrvatskog kapetana Dina da su signalne rakete uočene u noći s nedjelje na ponedjeljak na području potrage za nestalih sedam članova posade potonulog Bourbon Rhode-a, javlja morski.hr.

– Čekamo informaciju i molimo Boga da će ih naći. Kompanija je nazvala Marijanu i potvrdila im da potraga ide upravo u smjeru lokacije ispaljenih raketa. Koliko znamo, angažiralo se više zemalja u potragu i ludo smo sigurni da je to – to – kaže Đurđa Vrljević Šarić u ime ekipe koja se organizirala za pomoć obitelji nestale posade.

U potragu su osim broda Alp Striker, uključena još tri trgovačka broda, zrakoplov američke obalne straže Hercules C-130, a morski.hr doznaje i da im se priključuje još jedan francuski zrakoplov.

– Ako danas budu pronađeni, sav novac koji je prikupljen u Go Get Funding kampanji, proslijedit ćemo obiteljima smrtno nastradalih pomoraca. Ukoliko ih ne pronađu danas, mi ćemo unajmiti zrakoplov za potragu. U tu svrhu kontaktirali smo nekoliko kompanija za zrakoplove, čekamo neke ponude, među njima konkretno jedne iz Houstona.

Dosta je bilo, tri dana su nam uzeli i dajemo im još par sati, ako ih ne pronađu – mi idemo – ispričala je za morski.hr prijateljica obitelji Miškić Đurđa Vrljević Šarić.

- Informacija da je ispušteno signalno raketno svjetlo daje nam nadu da je na vidiku sretan kraj ove potrage! Čekamo dobre vijesti u koje smo vjerovali svih ovih dana. Hvala vam što vjerujete s nama! Kampanja Go Get Funding neočekivano napreduje s do sad prikupljenih više od 20.000 eura.

Čvrsto vjerujemo da će se Dino i njegova posada danas (utorak) naći! U tom ćemo slučaju sva sredstva proslijediti obiteljima pomoraca čiji su životi izgubljeni u nesreći Bourbon Rhodea - naposalaje Vrljević Šarić u Facebook grupi Bourbon Rhode Rescue.

U međuvremenu, oglasila se na Twitteru i hrvatska predsjednica, Kolinda Grabar Kitarović:

“Izražavam zadovoljstvo što je odgovoreno na apele i što je potraga za kapetanom Miškićem i njegovom posadom nastavljena ponovnim upućivanjem specijaliziranog broda i zrakoplova”, napisala je predsjednica.

Tegljač Bourbon Rhode potonuo je 26. rujna u Atlantiku, 2000 kilometara od francuskog otoka Martiniquea.

Dosadašnja potraga, reducirana u petak nakon tjedan dana traganja, rezultirala je pronalaskom trojice preživjelih i tijela četvorice poginulih pomoraca. Na brodu ih je bilo ukupno 14, uključujući kapetana Dina Miškića koji nije pronađen.

Uz Miškića, na brodu su bili ukrajinski te po jedan ruski, južnoafrički i filipinski član posade.

Osim hrvatske predsjednice, i ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenskij također je od francuskog predsjednika Emmanuela Macrona zatražio da ne odustane od potrage.

Prefektura Martiniquea u ponedjeljak je objavila da je u noći na ponedjeljak uočena "moguća signalna raketa" u blizini područja potrage za potonulim brodom Bourbon Rhode, prenio je francuski list Le Parisien.