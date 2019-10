Oglasio se mladić kojeg je spolno zlostavljao srpski glumac: Uvukao me u WC i stavio svoj p**** u moja usta...  Dugo nakon toga sam pio lijekove i išao kod psihijatra. Uništio mi je život

Srpski glumac Goran Jevtić, domaćoj publici poznat po ulozi u hit filmu 'Parada' prije nekoliko dana osuđen je na 10 mjeseci zatvora zbog spolnog zlostavljanja maloljetnika.

Srpski glumac osuđen za spolno zlostavljanje maloljetnika, procurili mučni detalji: dječak je plakao i molio za milost, a on mu je govorio da bi trebao biti počašćen što mu netko slavan želi pop***



Sada su u javnost iscurili i novi detalji slučaja, o svemu je, naime, za sprske medije progovorio danas 20-godišnji mladić Luka Krčevinac koji je bio žrtva napada pohotnog glumca.

Luka je za srpske medije kazao kako je kazna koju je Jevtić dobio sramotno mala i dodao kako će on ožiljke nositi cijeli život.

-Smatram da je kazna od 10 mjeseci zatvora sramotna i da se Jevtića trebalo osuditi na mnogo veću kaznu, za primjer. Kazna je neozbiljna i umanjuje traume djece. Vrijeđa žrtve seksualnih predatora. Ne razumijem se u zakone dobro, ali klinački shvaćam da, ako sam ja živio u paklu pet godina, on bi za primjer trebao trunuti tamo iako toliko. Naravno, svjestan sam da je to nemoguće i da su želje jedno, a drugo realno stanje u sudstvu - rekao je Krčevinac za Kurir.



Posebno traumatično, istaknuo je, bilo mu je kada se u sudnici morao susretati sa zlostavljačem. - To je bilo jako traumatično jer sam godinama morao gledati čovjeka koji mi je uništio život. U sudu mi se nije obraćao direktno. Ne želim više ikada da sretnem tog čovjeka. Ne zanima me - ljutito je kazao Krčevinac koji je za pokret Levijatan otkrio i detalje napada.

- Uvukao me je u WC i zatvorio vrata. Sledio sam se i blokirao od straha. Počeo je ljubiti me u vrat. Skinuo mi je gaće i stavio moj penis u svoja usta. Došao sam sebi i odgurnuo ga, zamolivši da me ostavi na miru. Čim sam izašao iz kazališta, počeo sam povraćati. Pio sam i lijekove i išao kod psihijatra - ispričao je mladić.