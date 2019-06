Strava u Beogradu: u septičkoj jami trgovačkog centra pronađena tri leša, ubojicu razotkrili njegov otac i radnica praonice automobila

Tri tijela su u ponedjeljak navečer pronađena u septičkoj jami iz trgovačkog centra u naselju Surčin, inače jednoj od beogradskih općina, piše Blic.

Pronađena su tijela Š. N. (42), njegove majke D. Š. i tete P. M., a kako doznaje Blic, za njihovo je ubojstvo osumnjičen Dragoslav Jovanović (25),koji je prošle nedjelje teško ranio svoju suprugu Teodoru pred jedanaestomjesečnim sinom. Troje ubijenih rođaka nestalo je 10. lipnja.

- Tijela su u lošem stanju izvađena iz vode. Na njima se vide detalji nasilne smrti. Obdukcija će pokazati kada su ubijeni i kojim predmetom - objašnjava izvor Blica blizak istrazi.

Cijeli slučaj razotkrila je radnica praonice kojoj je Dragoslav rekao "da drži jezik za zubima". Ona je u njegovom automobilu vidjela lokve krvi, a ubrzo je nađen i mobilni telefon nestalog Š. N.

Kako Blic saznaje, Š. N. je bio Jovanovićev poslovni suradnik. Nadalje, prema njihovom pisanju policiju je o ovom slučaju obavijestio Dragoslavov otac, Ljubomir Jovanović - Stakleni, inače prijatelj svjedoka Ljubiše Buhe Čumeta.

Ljubomir je navodno ispričao što zna, a radnica praonice je to potvrdila. Neslužbeno, kao motiv trostrukog ubojstva spominju se međusobni neraščišćeni računi.

Prema pisanju medija u Srbiji, Ljubomir Jovanović Stakleni je bio poznat po burnoj prošlosti i bahatom ponašanju, prenosi Jutarnji list.

Kao svjedok pokušaja atentata na Čumeta u Surčinu 3. kolovoza 2002, kad je ubijen Ivica Nikolić, dobio je status zaštićenog svjedoka. Često je bio sudionik pucnjava, a privođen je i sa svojim drugim sinom Gvozdenom.

Stakleni, i njegov sin Gvozden privedeni su 2016. godine ispred beogradske "Palate pravde" nakon što je policija kod njih pronašla pištolj, kao i značku Žandarmerije (beogradske policije).

No, ako se zaista pokaže da je Dragoslav bio počinitelj trostrukog ubojstva, on za to neće odgovarati. Naime, iste večer u kojoj je pokušao ubiti svoju suprugu Teodoru on je pucao u sebe te 13. lipnja podlegao ozljedama.

On je bio osumnjičen da je te večeri ispalio više hitaca u svoju ženu u parku na Novom Beogradu. Supružnici su bili u procesu razvoda, a u ponedjeljak navečer su se sastali u Ulici dr. Ivana Ribara kako bi zajedno prošetali dijete. Ubrzo je došlo do nesuglasica koje su prerasle u žučnu raspravu. Dragoslav je potom posegnuo za pištoljem i pucao u ženu, a zatim se dao u bijeg, pišu mediji u Srbiji.

Policajac, koji se u tom trenutku zatekao u ovom dijelu Novog Beograda, odmah je krenuo za njim. Kada je Dragoslav vidio da će ga policajac stići, Dragoslav je, navodno, izvadio pištolj i pucao sebi u glavu.