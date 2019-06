Tko će naslijediti Theresu May: jedan kandidat priznao da je uzimao kokain, drugi opijum, a treći se 'sladio' jogurtom s kanabisom; Najveći favorit se, pak, skriva od javnosti da nešto ne zabrlja

U utrku za nasljednika ili nasljednicu britanske premijerke Therese May uključilo se deset kandidata, a novog lidera torijevci trebaju izabrati do konca srpnja. Od svih pretendenata procjenjuje se da najveće šanse ima Boris Johnson, nekadašnji gradonačelnik Londona i bivši ministar vanjskih poslova i jedan od najpoznatijih tvrdolinijaša iz redova konzervativaca.

Usprkos nizu skandala i gafova kladionice mu daju više od 60 posto šansi za pobjedu. Michael Gove i Jeremy Hunt smatraju se glavnim konkurentima Johnsonu, no obojica su po predviđanjima jako daleko iza njega. Nešto više šanse daje se Huntu, nego Goveu čijoj bi kampanji moglo naškoditi priznanje da je uzimao kokain. Kandidirali su se i bivši ministar za Brexit Dominic Raab, ministar zdravstva Matt Hancock, ministar unutarnjih poslova Sajid Javid, ministar za međunarodni razvoj Rory Stewart, bivša ministrica rada Esther McVey, bivša šefica Donjeg doma britanskog parlamenta Andrea Leadsom i konzervativni zastupnik Mark Harper.

Rivali su već danas krenuli napadati Johnsona zbog njegovih obećanja o poreznim rezovima za bogate, o Brexitu sa ili bez dogovora, a zamjeraju mu i što se povukao u 'ilegalu'. I Daily Mail, vrlo čitane britanske novine, Johnsonu su poručile kako je vrijeme da izađe iz svog bunkera.

- Inače izričito žudi za pažnjom medija... Međutim sad je tjednima u svom rovu i na kapaljku objavljuje svoje mutne ideje o reformama - piše Daily Mail. Protukandidati smatraju kako Johnson izbjegava pozornost jer time samo može izgubiti izbore. Jedna kriva riječ ili neukusan vic, po čemu je poznat, mogli bi ga koštati njegove uloge favorita.

U sljedećih nekoliko tjedana konzervativci će odlučiti koja će dva kandidata ući u završnicu, što bi se trebalo znati do 20. lipnja. Tada će više od 150 tisuća članova Konzervativne stranke birati novog lidera.

Kampanja je počela prilično bizarno, jer su se kandidati počeli izjašnjavati i o tome tko je i kakve droge konzumirao.

Sve se zakotrljalo nakon što je ministar zaštite okoliša Michael Gove javno priznao da je konzumirao kokain prije dvadesetak godina. Potvrdio je to, ne zbog nečiste savjesti što je počinio kazneno djelo, nego zbog kontrole štete jer će uskoro svjetlo dana ugledati knjiga novinara Owen Bennetta “Michael Gove: A Man in a Hurry“. U knjizi „Čovjek u žurbi“ autor otkriva kako je prije tri godine tim savjetnika Michaela Govea pripremao šefa za sva moguća neugodna pitanja tijekom kampanje da postane premijer nakon Davida Camerona, pa su ga u sklopu tih priprema pitali je li uzimao kakve droge, a on je mrtav hladan odgovorio: “Da, kokain.” Ta je informacija ostala poznata užem krugu sve do sada, a Gove sumnja da je informaciju otkrila Beth Armstrong. Ona je 2016. kod njega bila asistentica i poznat joj je ovaj događaj, a trenutno radi za Dominica Raaba, Goveova protukandidata u kampanji za nasljednika Therese May.

- Uzimao sam kokain u različitim prilikama, na druženjima još prije dvadeset godina. U to vrijeme bio sam mladi novinar. Bila je to pogreška. Kada se osvrnem iza sebe želim da to nisam radio. Svi političari imaju život prije politike, a dok sam radio kao novinar nisam ni slutio da ću ući u politiku. Osobno sam vidio što droga čini ljudima i zato duboko žalim zbog odluka koje sam tada donio - rekao je Gove.

Simon Walters, pomoćnik urednika Daily Maila, lista koji je prvi objavio Goveovo priznanje, smatra da bi priča mogla promijeniti odnos snaga u borbi za lidera Torijevaca.

- U Londonu možda nitko neće previše razmišljati o ovom, no u ruralnijim dijelovima zemlje, gdje su članovi stranke konzervativniji, to bi moglo imati ulogu. Mislim da Goveu treba odati priznanje zbog iskrenosti – zaključio je Walters.

Uz Govea još dva kandidata su priznala da su konzumirala nedopuštene supstancije. Jeremy Hunt učinio je to na mladenačkom putovanju u Indiji gdje je konzumirao jogurt s kanabisom, a Rory Stewart ministar za međunarodni razvoj, priznao je da je prije 15 godina probao opijum. Kazao je kako je to bilo na jednom vjenčanju u Iranu gdje mu je ponuđena lula s opijumom.