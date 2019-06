Ivica Dačić divljao u New Yorku, žestoko napao kosovsku veleposlanicu: Ajde bre, glupi ste koliko ste teški!; Citaku sve objavila na Twitteru, oglasio se i jedan od najbogatijih Albanaca

Srbijanski ministar vanjskih poslova Ivica Dačić izazvao je incident nakon sjednice Vijeća sigurnosti UN-a kada je verbalno izvrijeđao veleposlanicu Kosova pri UN-u Vloru Citaku.

- Ajde, bre, glupi ste koliko ste teški! – odbrusio joj je ljutiti Dačić na izlasku.

Na sjednici Vijeća sigurnosti jedna od tema bilo je pitanje Kosova, a veleposlanica Vlora Citaku govorila je o ugnjetavanju Albanaca na Kosovu i stjecanju neovisnosti Kosova. Između ostalog je rekla kako je to zapravo bila 'dekolonizacija'. A upravo ta konstatacija o dekolonizaciji izazvala je Dačićev bijes.

- Nakon sjednice, dok sam pričala s izaslanstvima SAD-a i Velike Britanije, šef srpske diplomacije prišao mi je i počeo vikati na mene i vrijeđati. Rekao mi je: Ti s kojima s sjediš su vaši kolonizatori – poručila je Citaku, i na svom Twiteru objavila i snimku incidenta.

#TrueStory



After today’s #UNSC session on #Kosovo, as I was speaking with the #US & #UK delegations, the Serbian FM came after me shouting, spewing insults towards me & the #Kosovo delegation



“The ones you are sitting with are your colonizers” he said (referring to #USA & #UK) pic.twitter.com/HBRa6bfO7I