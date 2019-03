Zakasnio je na let samo dvije minute: urlao je po aerodromskoj zgradi, jer je kupio kartu, a nije ušao u zrakoplov koji se srušio

Sigurno ste čuli priču, ili vam je barem netko kazao "danas mi je drugi rođendan ...." Pa Grk Antonis Mavropoulos sigurno to može kazati bez bilo kakvih objašnjenja, zakasnio je samo dvije minute na let iz Adis Abebe prema Nairobiju, a upravo se taj zrakoplov Boeing 737 MAX 8 srušio samo šest minuta nakon što je poletio i u njemu je poginulo 157 putnika i članova posade.

Mavropoulos je napravio cijelu dramu u aerodromskoj zgradi, svađao se s osobljem jer je stigao samo s dva minuta zakašnjenja, imao kupljenu kartu, ali ga nisu pustili kroz vrata prema zrakoplovu. Danas svim zaposlenicima može biti zahvalan. Inače Mavropolous je predsjednik neprofitne organizacije International Solid Vaste Association i trebao je nazočiti godišnjoj skupštini UN-ovog programa za životni okoliš.

- Bio sam ljut, nitko mi nije želio pomoći da uđem do vrata, gledao sam kako ljudi ulaze kroz vrata i vikao da me puste unutra. Sad sam sretan što me nisu pustili, ostao sam živ – napisao je na svom Facebook profilu Antonis Mavropoulous.

Nakon scene u zrakoplovnoj zgradi policija je privela Mavropoulosa koji je protestirao ne želeći izgubiti i drugi let. Tek nakon što su ga policajci ispitali kazali su mu vijest jer je ostao jedini putnik koji se nije ukrcao na tragični let i zbog toga je preživio. Nakon što je pušten iz policije i provjere po internetu što se dogodilo Mavropoulos je nazvao obitelji kako bi ima javio da je živ. Prst sudbine. Nije se na vrijeme ukrcao na let smrti.