Šest osoba je poginulo u teškoj željezničkoj nesreći na mostu Great Belt Bridge koji povezuje dva otoka u Danskoj.

Most koji povezuje otoke Zeland i Funen zatvoren je nakon incidenta, javlja HRT.

Još nije poznat uzrok nesreće, ali u izvješćima lokalnih medija navodi se kako su dijelovi s teretnog vlaka udarili u putnički vlak. Policija još uvijek nema podatke o točnom broju poginulih i ozlijeđenih i poziva građane da prijave sve za koje znaju da su bili u vlaku.

Britanski Metro piše da je do nesreće navodno došlo kada se putnički vlak zabio u teretni. Vjeruje se da je teretni vlak zbog jakog vjetra iskočio iz tračnica te da se putnički vlak potom zabio u njega.

A passenger train collided with a freight train, transporting beer.

First reports that the storm is partly responsible for the collusion. pic.twitter.com/Ktj7brzYQr