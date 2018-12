U Beogradu održan veliki prosvjed protiv Vučića, između 35 i 40 tisuća ljudi izašlo na ulice

Minutom šutnje za poginule u prometnoj nesreći na neobilježenom pružnom prijelazu kod Niša započeo je treći građanski prosvjed u Beogradu. Naziv okupljanja je 'Jedan od pet milijuna', a i ovoga vikenda, kao i na prethodna dva prosvjeda, nije bilo stranačkih obilježja, pišu beogradski mediji, a prenosi jutarnji.hr.

Organizatori su preko razglasa poručili da je na prosvjedu bilo između 35.000 i 40.000 ljudi.

Ovo je treće okupljanje u centru Beograda, a povod za održavanje prosvjeda je napad na čelnika Ljevice SrbijeBorka Stefanovića i još dvojicu aktivista u Kruševcu.

Prvo okupljanje organizirano je 8. studenoga, a nazvano je "Stop krvavim košuljama", a drugo, 15. prosinca "Hajde da se prebrojimo", zbog izjave predsjednika Srbije Aleksandra Vučića da neće uvažiti zahtjeve prosvjednika i ako ih bude pet milijuna.

Na prosvjednom skupu koji je počeo u 18 sati na platou ispred Filozofskog fakulteta, govorili su glumac Branislav Trifunović, karikaturist Dušan Petričić i novinar Milan Jovanović.

Trifunović se "obratio" i predsjedniku Aleksandru Vučiću porukom da na prosvjedu ima mnogo ljudi i da će ih biti još više.

- Prebrojavali su nas oni koji kupuju diplome, našim novcima kupuju novogodišnje ukrase, televizije... ", rekao je Trifunović i pozvao predsjednika da "sluša narod koji ima što da mu kaže".

- U nama je sve više bijesa, ako me slušaš, čut ćeš što ti kažem, prestani lagati i prestani krasti i slušaj što ti narod kaže. Narod koji živi od tvojih sendviča i od svojih spiskova, od tvojih izbora na kojima nećemo sudjelovati, poručio je.

Na izbore, kaže, neće izlaziti. On je pročitao i pismo podrške akademika Ljubomira Simovića.

Petričić je rekao da je vladajuća stranka "ubila" obrazovanje, pravosuđe, zdravstvo, kulturu, umjetnost i parlament.

Jovanović je rekao da ne pripada nijednoj stranci, ali je odlučio prosvjedovati, jer je "običan građanin, koji vidi što ne valja u zajedničkoj kući".

- Ljudi danas šute iz straha, riječ je postala opasna. Zbog riječi se može izgubiti glava kao što sam ja zamalo izgubio svoju jer sam u lokalnim novinama javno iargumentirano ukazao na kriminal i korupciju, rekao je.

Sudionici su se potom uputili u prosvjednu šetnju rutom od Filozofskog fakulteta, pa kroz Vasinu, Makedonsku i Svetogorsku, Takovsku ulicu, potom do zgrade RTS-a, a zatim do Vlade Srbije i do Slavije.

Među okupljenima su bili i predsjednik i potpredsjednica Narodne stranke Vuk Jeremić sa suprugom Natašom, i Sanda Rašković-Ivić.

Pojedini sudionici nose zastave u duginim bojama, kao i transparent "Dok svi nisu slobodni, nitko nije slobodan".